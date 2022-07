TRECASTELLI – Grave schianto sulla strada della Bruciata Monterado di Trecastelli. È successo nella prima serata del 24 luglio. Erano circa le 19.40 quando due vetture sarebbero rimaste coinvolte in un grave incidente. Per soccorrere i feriti sul posto si è alzata l’eliambulanza che, tramite il verricello, ha calato il medico.



Sul luogo sono intervenute anche due autoambulanze, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Non è stato divulgato ancora un bollettino in merito al numero o alle condizioni delle persone coinvolte. Da chiarire anche l’esatta dinamica. La strada della Bruciata è ben nota per la sua pericolosità: purtroppo nel corso degli anni è stata luogo di incidenti anche di grave entità.