Trecastelli, FdI: meno tasse a cittadini e imprese. Giù anche il compenso degli amministratori

TRECASTELLI – Il periodo di difficoltà sanitaria prima ed economica poi dei cittadini e delle imprese non può essere tenuta in poca considerazione dall’amministrazione comunale. Oltre a rinunciare, o quanto meno ridursi, il proprio compenso, dovrebbe sostenere gli abitanti di Trecastelli abbassando le quote imu da versare. A chiedere ciò è il coordinatore di Fratelli d’Italia “Valli Misa Nevola” Nicola Peverelli, a cui arriva pronta la risposta dell’amministrazione comunale.

Il consigliere comunale – sostenuto dagli altri componenti Sandra Amato, Monia Frulla ed Enrico Montesi – parla di uno sforzo da parte degli amministratori che permetterebbe di risparmiare oltre 30 mila euro: «Quali primi rappresentanti del popolo, devono metterci del loro rinunciando (o riducendo) temporaneamente ad incamerare le indennità di funzione, sia per determinare un importante risparmio di spesa sia per offrire un doveroso esempio verso una comunità che fatica ad intravedere un futuro accettabile».

Nel frattempo, a giugno si devono come ogni anno affrontare diverse scadenze per quanto riguarda i tributi, quali l’acconto imu, il versamento dell’iva, l’irpef e i contributi inps. Imposte che sono state solo spostate nel migliore dei casi, quando secondo l’esponente di FdI si sarebbe dovuto alleggerire il carico fiscale proprio per l’emergenza coronavirus che ha messo in ginocchio metà del Paese. «Del resto – continua Peverelli – il Comune di Trecastelli ha beneficiato da febbraio 2020 ad oggi di trasferimenti pubblici che si aggirano attorno a 2.350.000,00 € che dovranno essere impiegati con oculatezza ed economicità, selezionando le nuove priorità generate dalla drammatica emergenza economico sanitaria».

A rispondere al consigliere ci pensano le scelte dell’amministrazione comunale. La scadenza dell’acconto IMU, ordinariamente prevista per il 16 giugno, verrà differita al prossimo 30 settembre 2020. Fanno eccezione i fabbricati classificati nella categoria catastale “D” per i quali il termine rimane il 16/06 poiché tributo in gran parte destinato allo Stato. In riferimento alla tassa rifiuti, invece, l’amministrazione ricorda che il termine entro cui presentare all’ufficio tributi la richiesta di riduzione dell’imposta per le famiglie residenti nel territorio scade il prossimo 3 luglio. «È intenzione dell’amministrazione – commenta l’assessore ai tributi Alessandro Pellegrini – concedere ulteriormente una riduzione della tassa rifiuti per le famiglie di Trecastelli. Nel dettaglio, anche per l’anno 2020, in base alla propria situazione economica ed in relazione al numero di componenti del nucleo familiare, gli utenti potranno beneficiare di una riduzione dell’imposta sui rifiuti fino ad € 210».

«Questo provvedimento si somma agli altri già adottati dall’Amministrazione – conclude il sindaco Marco Sebastianelli – che vanno nella direzione di aiutare le famiglie e le attività economiche del territorio che dovessero trovarsi in situazioni di temporanea difficoltà finanziaria».