Trecastelli, corsa per finire i lavori per papa Wojtyla

Ultime settimane per riqualificare l'area dell'ex mattatoio e realizzare la cripta in tempo per le celebrazioni patronali

TRECASTELLI – Corsa contro il tempo e contro il meteo – in questi giorni favorevole, per la verità – per ultimare i lavori di riqualificazione dell’area urbana di Ripe, a fianco alla centrale piazza Leopardi. Il temine previsto è per il 22 ottobre, imprevisti permettendo.

In quel giorno si celebra il patrono San Giovanni Paolo II e tra le opere previste c’è proprio una cripta dedicata al papa buono, Carol Wojtyla, oltre alla scalinata che collega l’area dell’ex mattatoio con la chiesa parrocchiale che ospiterà la cripta citata; per cui l’amministrazione comunale di Trecastelli spera che l’intervento sia ultimato per allora.

Sempre al papa Giovanni Paolo II sarà intitolata – come spiega il sindaco Marco Sebastianelli – la nuova area adiacente le mura grazie ai lavori di restyling i un progetto avviato nel 2018 e finanziati per circa 300mila euro con fondi derivanti dalla fusione amministrativa che ha dato origine a Trecastelli.