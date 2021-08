TRECASTELLI – Spettacolare incidente nel tardo pomeriggio del 20 agosto, fortunatamente senza gravi conseguenze. È successo a Trecastelli, in via San Pellegrino, nella municipalità di Ripe. Per cause ancora da chiarire, l’automobilista protagonista del sinistro avrebbe perso il controllo della sua auto e si sarebbe ribaltato lungo la carreggiata.



Qualche automobilista in transito, temendo il peggio, ha immediatamente dato l’allarme ai soccorsi: sul posto i sanitari ed i Vigili del Fuoco. Sono stati proprio questi ultimi ad estrarre il ferito dalle lamiere dell’auto e a consegnarlo agli uomini del 118 che, dopo le prime cure del caso, lo hanno trasportato al Pronto Soccorso senigalliese per accertamenti. Le sue condizioni, dalle scarne indiscrezioni trapelate, non sarebbero particolarmente preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso.