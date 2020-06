Trecastelli, autocisterna si ribalta lungo la Bruciata

TRECASTELLI – Ancora in corso l’intervento dei vigili del fuoco lungo strada della Bruciata, dove un’autocisterna si è ribaltata finendo nel fossato a lato della carreggiata.

L’incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, 19 giugno, intorno alle 14:45 ed è stato lo stesso autotrasportatore a dare l’allarme. Fortunatamente il ribaltamento del mezzo pesante non ha coinvolto altri mezzi o persone.

I vigili del fuoco di Senigallia, coadiuvati dalla squadra di Arcevia intervenuta con due autobotti e dalla centrale provinciale che ha messo a disposizione l’autogru, hanno prima messo in sicurezza la zona dell’intervento. Si sta ancora risistemando il mezzo sulla carregiata stradale, in modo da poter riprendere la marcia.

Il tir trasportava bitume e non si registrano fuoriuscite né ripercussioni ambientali. Era da poco uscito dal sito produttivo Valli Zabban di Monterado e si dirigeva a Senigallia.

Al momento la strada della Bruciata che collega Trecastelli con Senigallia è chiusa per l’intervento: gli agenti della Polizia locale dell’unione dei comuni “Le Terre della Marca Senone” stanno dando le indicazioni stradali agli automobilisti: per chi proviene da Trecastelli il traffico è dirottato su via del Fiume e poi sp. 424 Cesanense, mentre per chi proviene da Senigallia sè consentito arrivare al confine tra i due comuni e cioè all’inizio di via Montignano e bivio per strada della Donnella e strada di santa Lucia: da quest’ultima si può quindi svoltare verso Roncitelli.