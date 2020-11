Trecastelli, al via la campagna di prelievi: test rapidi contro il covid-19

PER LE ORE 12 /// TRECASTELLI – Tra due giorni partirà a Trecastelli la campagna di prelievi per test antigenici rapidi Covid-19. A darne notizia è il responsabile dell’équipe territoriale Medici Collina Stefano Ripanti che spiega l’iniziativa nata in accordo con i sindaci dei comuni dell’entroterra.

La campagna di prelievi partirà mercoledì 25 novembre nella piazza davanti la sede della Polizia locale di Trecastelli. I prelievi per test antigenici rapidi covid-19, come richiesto dal Dl 28/10/2020 n.137 e dall’applicazione dell’Acn 28/10/2020 dei medici di base, si faranno in una tensostruttura grazie alla disponibilità dei comuni di Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli, in collaborazione con la protezione civile della Marca Senone e dell’Asur senigalliese che fornirà i dispositivi di protezione individuale e i tamponi.

Un ulteriore aiuto al gruppo di medici dell’E.T. Collina impegnato nella campagna di prelievi arriverà dalla polizia locale che garantirà l’ordine, l’accesso e il deflusso dei partecipanti al servizio. Questi gli orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14 alle 17.

Sempre mercoledì 25 novembre, alle ore 11, verrà a Trecastelli inaugurato anche il centro prelievi per i tamponi antigenici rapidi.

Un ulteriore contributo, spiega Stefano Ripanti, per contrastare il dilagare del covid-19 nel territorio della vallata del Misa e Nevola.