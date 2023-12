Trecastelli, a Passo di Ripe la camera ardente per Raul Rossetti

SENIGALLIA – Il sole saluta Raul. Una domenica di sole, oggi 17 dicembre, per l’apertura della camera ardente di Raul Rossetti, il 62enne originario di Ostra ma jesino d’adozione spentosi ieri mattina all’ospedale di Senigallia dopo oltre quattro mesi di agonia. Raul era stato investito insieme al suo fedele cagnolino Pedro in via Garibaldi a Jesi lo scorso 1 agosto. Non si era più ripreso. Oggi dalle 9 e per tutta la giornata i tantissimi amici potranno stringersi ai fratelli e ai tre figli, per rendergli omaggio prima delle esequie che non sono state ancora fissate.

La camera ardente è stata aperta alla Casa funeraria Casci Ceccacci a Passo Ripe di Trecastelli (via Giacomo Matteotti 9). Un momento di raccoglimento, di preghiera e di vicinanza ai familiari, per condividere il ricordo di una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di tanti. Raul era un corriere espresso, ma non consegnava solo pacchi ma anche sorrisi, buonumore e allegria, sempre con la sua gentilezza e la grande bontà d’animo che lo caratterizzavano. Tantissimi i ricordi e i saluti postati sulla sua pagina social, che non ha mai smesso di essere attiva dal giorno dell’incidente, quando sono iniziate le preghiere, gli incoraggiamenti e i post di solidarietà. Solidarietà che si è trasformata anche in una gara per l’adozione del piccolo Pedro, cagnolino che Raul aveva salvato dal canile facendolo diventare il suo migliore amico. Scappato a seguito dell’investimento per lo spavento, era stato ritrovato il giorno successivo e gli amici di Raul si sono fatti in quattro per far sì che non tornasse in canile. Oggi Pedro ha una casa ed è al sicuro. Raul può riposare in pace, il gigante buono lascia in ottime mani il suo amico.