Senigallia, tre le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

SENIGALLIA – Tre le persone denunciate dal nucleo operativo e radiomobile per guida in stato di ebbrezza. Sono incappate in diversi controlli alla circolazione stradale messi in atto dai carabinieri per prevenire e reprimere le condotte di guida pericolose.

Uno degli automobilisti è un 23enne di Senigallia, controllato di notte sul lungomare di Marzocca a bordo della sua auto. Sottoposto a test con etilometro aveva un tasso alcolemico di 1,90 g/l.

Il secondo è un 22enne sempre di Senigallia, controllato sulla SS16 sud mentre guidava una vettura: sottoposto ad etilometro aveva un tasso alcolemico di 1,13 g/l.

Infine è stato denunciato un 47enne di Trecastelli, sulla sp 360 Arceviese, sempre di notte, mentre guidava la sua auto. Sottoposto a test aveva un tasso di 0,91 g/l. A tutti, oltre alle sanzioni, è stata anche ritirata la patente.