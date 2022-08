Tutti residenti nella provincia di Ancona, i conducenti sono finiti nei guai per alta velocità e guida in stato di ebbrezza alcolica

SENIGALLIA – Altro fine settimana di controlli quello che si è appena concluso sulla spiaggia di velluto. Le forze dell’ordine hanno setacciato il territorio per contrastare ogni comportamento pericoloso o che potesse turbare la serenità dei senigalliesi e dei tanti turisti che affollano la città, arrivando a sanzionare e denunciare alcuni automobilisti.

I servizi sulla circolazione stradale messi in atto da parte dei carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno portato alla sanzione di un automobilista che guidava a velocità sostenuta sul lungomare. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, domenica 31 luglio, e alla guida di una Fiat 500 c’era un giovane 20enne del posto.

Ma non è stato l’unico intervento perché altre due persone sono finite nei guai. Nella notte due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Il primo, un uomo residente in provincia di Ancona, è stato controllato poco prima di mezzanotte in via Fiorini, mentre viaggiava a bordo di una Fiat Punto. Classe 59, il conducente è stato sottoposto a test con etilometro ed è risultato positivo, con tasso 0,90 g/L.

Il secondo è un giovane di 24 anni della provincia dorica. Era alla guida di una Volkswagen Golf quando è stato notato dai carabinieri perché teneva una condotta di guida pericolosa. Sottoposto a test con etilometro, anche lui è risultato positivo, ma con un tasso alcolemico decisamente più alto: 1,87 g/l, ben oltre tre volte il limite consentito.

Per entrambi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Ancona, con ritiro della patente di guida.