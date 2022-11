Tre appuntamenti a Trecastelli per la giornata contro la violenza sulle donne

TRECASTELLI – Pronto il programma delle iniziative per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’amministrazione comunale ha “varato” il progetto “Il coraggio di cambiare” in cui vi rientrano tre appuntamenti che godono del patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Il primo incontro si terrà sabato 19 novembre, alle ore 18, con la presentazione al villino Romualdo, sede del museo Nori de’ Nobili, del libro “Delitti d’autore” di Anna Pia Giansanti.

In occasione degli Orange Days, la campagna di prevenzione della violenza sulla donna, a partire dalle ore 17 di venerdì 25 novembre, il villino Romualdo si illuminerà di arancione, colore simbolo della giornata. Si terrà, alle ore 18, nel centro studi sulla donna nelle arti visive contemporanee del museo Nori De’ Nobili, l’inaugurazione della mostra “Ritratti di coraggio – sopravvissute in prima linea per la pace e il cambiamento”, a cura di Stop Rape Italia.

Infine, sabato 26 e domenica 27, dalle ore 17 l’appuntamento alla biblioteca comunale di Trecastelli e alla biblioteca circolo culturale “Oscar Franceschini” di Brugnetto per l’evento “biblioteche aperte”: si tratta di proporre delle letture consigliate sul tema della non violenza. La partecipazione a ogni iniziativa è a ingresso libero.

Informazioni: www.museonoridenobili.it – www.trecastelliturismo.it.