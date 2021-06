Travolto da un treno, giovane muore a Senigallia

SENIGALLIA – Si è consumata in pochi attimi la tragedia che ha segnato la serata di Senigallia, dove un giovane si è gettato sotto un treno in transito. Inutili i soccorsi: l’uomo è morto sul colpo. L’allarme è scattato poco distante alla stazione ferroviaria della spiaggia di velluto per un uomo travolto.

Sul posto si sono portati gli uomini del 118 e della Polizia ferroviaria e del Commissariato, ma è stato possibile solo constatare il decesso. Il corpo, dilaniato, è stato trascinato per diversi metri.

A travolgere il ragazzo è stato un treno diretto a nord, ma numerosi sono stati i mezzi interessati da ritardi fino a 180 minuti e cancellazioni. Il traffico è tornato regolare solo dopo le ore 22, dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Secondo le autorità, è molto probabile l’ipotesi del suicidio.