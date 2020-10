Le variazioni stabilite dall'azienda Bucci in merito alle fermate, ai percorsi e agli orari hanno generato alcuni problemi, ma le lezioni saranno regolari: le famiglie si dovranno organizzare in autonomia

SENIGALLIA – Il Giro d’Italia continua a suscitare – e ancora non è passato – alcune polemiche. Dopo le problematiche relative alla viabilità, puntuali come ogni edizione, sull’opportunità o meno di chiudere quella o l’altra strada per arrecare meno disagi possibili, anche le modifiche al tpl e al trasporto scolastico sono divenuti fonte di critiche.

LE MODIFICHE

Sempre in occasione del passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia, da Porto Sant’Elpidio a Rimini, che si terrà domani, mercoledì 14 ottobre, tra le ore 13,40 e le ore 14, l’azienda Bucci ha apportato alcune modifiche agli orari e ai percorsi del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico.

Rispetto al trasporto pubblico locale, l’ultima corsa utile per Ancona verrà effettuata alle ore 10, mentre la prima utile per il ritorno da Ancona partirà alle ore 14:15.

Riguardo ai percorsi diretti verso il territorio interno, invece, sono previste le seguenti modifiche. Per i mezzi che si sposteranno lungo la direttrice Arceviese, il capolinea verrà effettuato alle ore 12:40, 13:15 e 13:45 dalla fermata ubicata in via Giordano Bruno, nei pressi del King Sport, mentre per quelli che si muoveranno lungo la direttrice Corinaldese, il capolinea verrà effettuato sempre alle 12:40, 13:15 e 13:45 dalla fermata su viale Leopardi, nei pressi della pensione Bice.

Per il trasporto scolastico in merito alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ovviamente i tragitti seguiranno percorsi e fermate alternative al passaggio lungo la strada statale Adriatica, con l’unica sospensione prevista per la linea riservata agli alunni di Marchetti e Fagnani diretti a Cesano.

Chantal Bomprezzi

LE CRITICHE

«A noi consiglieri di opposizione – spiega l’ex assessore Pd Chantal Bomprezzi – stanno arrivando moltissime lamentele circa la sospensione del trasporto pubblico locale in occasione del Giro d’Italia. A quanto pare l’amministrazione non ha avvertito formalmente i dirigenti scolastici che si sono trovati a dover anticipare l’orario di fine delle lezioni, o a dover attivare all’ultimo la didattica a distanza, avendo saputo questo informalmente solo oggi. Questa mancanza di organizzazione crea molti disagi per famiglie e studenti, e dà l’idea di una gestione improvvisata. Sarebbe bastata una comunicazione puntuale e nei tempi giusti, in coerenza con quel rapporto privilegiato verso i cittadini che sindaco e giunta stanno millantando».

Riccardo Pizzi

LA REPLICA

«Gli orari della modifica sonoi stati decisi dalla prefettura solo ieri mattina – precisa il nuovo assessore all’istruzione e allo sport Riccardo Pizzi – mentre l’ordinanza è di ieri pomeriggio. Stamattina ci siamo subito attivati con una comunicazione partita intorno alle ore 9. Diversamente quindi non si poteva fare».

LE COMUNICAZIONI

Intanto alcuni dirigenti scolastici si sono organizzati con una comunicazione alle famiglie pubblicata sui relativi siti web degli istituti scolastici. Tra questi, la preside dell’ic Senigallia Centro Patrizia Leoni: «Si fa notare che per i trasporti relativi alle scuole primarie e secondarie di primo grado sono previsti percorsi e fermate alternative al passaggio lungo la strada statale e in particolare è prevista la sospensione per la linea riservata agli alunni di Marchetti e Fagnani diretti a Cesano. Si prega, pertanto le famiglie coinvolte di organizzarsi in merito al trasporto e al ritiro dei propri figli nella considerazione del presumibile disagio».

Lezioni dunque regolari, ma autonomia dei genitori per far fronte ai blocchi al traffico imposti per il passaggio del 103° Giro d’Italia.