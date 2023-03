Tragedia sfiorata a Senigallia, donna salvata sui binari dai carabinieri

SENIGALLIA – Salvata dai propri intenti suicidi una donna a Senigallia. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 28 marzo, quando i carabinieri della Stazione di Marzocca hanno tratto in salvo una 30enne che ha tentato di togliersi la vita piazzandosi sui binari.

La donna è stata trovata già in posizione, in attesa del passaggio di un treno. I militari, avvisati dal personale della Polizia Ferroviaria, si sono subito attivati per trarla in salvo, dopo aver bloccato tutti i treni. Una tragedia sfiorata per pochi minuti: col passaggio del treno in arrivo non ci sarebbe stato nulla da fare.

La giovane donna, una 30enne di Marzocca, ha riferito ai carabinieri di avere alcuni problemi personali, per cui aveva deciso di farla finita. È stata portata al pronto soccorso dove i sanitari la stanno visitando.