Tragedia a Senigallia, donna muore in casa

Sul posto ambulanza e carabinieri per ricostruire l'accaduto: un'anziana è deceduta sembra per soffocamento

SENIGALLIA – Tragico risveglio questa mattina, venerdì 21 ottobre, nella frazione di Filetto, dove una donna è deceduta. Non sono ancora chiari gli avvenimenti, se non l’esito della vicenda: a perdere la vita è stata una 77enne, tra le ore 7 e le 8 di oggi, 21 ottobre.

Nell’abitazione in strada della Foresta, a poche centinaia di metri dal confine con Casine di Ostra, c’erano anche il marito, 79enne, e il figlio, di 50 anni, ma non è stato ancora ricostruito se fossero presenti nella stessa stanza dove la donna è morta. Stando alle prime informazioni, sembra che l’anziana stesse facendo colazione quando è avvenuta la tragedia.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza, i cui operatori non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso, e la pattuglia dei carabinieri, che hanno accompagnato in caserma i due uomini per chiarire la dinamica del decesso. Sulla salma devono essere ancora svolti le prime ispezioni: il medico legale probabilmente disporrà l’autopsia.

Notizia in aggiornamento