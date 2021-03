La tragedia al culmine d’una lite a Senigallia: un uomo ha sparato al figlio

Ancora sconosciute le ragioni alla base del gesto ma non era la prima volta che il pensionato e il giovane litigavano per i più svariati motivi, tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo l'interrogatorio, durato fino a notte fonda, il 72enne è stato arrestato

SENIGALLIA – Una tragedia quella che si è consumata ieri pomeriggio, 29 marzo, nella frazione di Roncitelli: un uomo ha sparato al figlio, uccidendolo quasi sul colpo, al termine di una accesa lite. In nottata l’arresto.

Non era la prima volta che Loris Pasquini, 72 anni, e Alfredo, 26, litigavano: in più d’una occasione le forze dell’ordine si erano recate nell’abitazione in via Sant’Antonio per sedare gli animi dopo diverbi per i più svariati motivi. Questa volta però, l’uomo ha puntato una Beretta calibro 9 corto contro il figlio e ha fatto fuoco.

Ancora sconosciute le ragioni che hanno portato a tale drammatico epilogo: una testimone ha riferito di aver visto il giovane prendere a calci l’auto del padre prima che si spostassero all’interno della casa colonica, situata in una zona abbastanza isolata, nella periferia senigalliese.

La casa nella frazione Roncitelli teatro dell’omicidio

I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane: l’eliambulanza chiamata da Torrette è stata fatta tornare vuota alla sede. Il ragazzo era riverso in una pozza di sangue: sembra che abbia avuto il tempo di chiamarli lui stesso i soccorsi prima di perdere la vita. Il padre è stato portato via per l’interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Senigallia, in via Marchetti: l’interrogatorio è durato fino a notte fonda quando è stato formalizzato l’arresto per omicidio.

Disperata la madre del giovane che, giunta sul posto, si è lasciata andare in urla e pianti di dolore. Sotto choc anche la compagna del pensionato che ha sparato al figlio, una donna di origini thailandesi che non è stato possibile ascoltare dagli inquirenti.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Senigallia, sono intervenuti anche i militari del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Ancona che stanno conducendo le indagini, la polizia, la polizia locale e i vigili del fuoco. L’arma è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per capire se fosse regolarmente detenuta.