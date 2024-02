Tragedia sui binari, persona investita da un treno a Senigallia

SENIGALLIA – Ancora una tragedia sui binari, ancora una persona travolta e deceduta. Il fatto è avvenuto a mezzogiorno di oggi, 7 febbraio, a Senigallia, dove era in transito un regionale veloce diretto da Ancona a Piacenza.

Un individuo si sarebbe posto davanti al convoglio dopo aver raggiunto la massicciata passando da un parcheggio sottostante, un’area lungo la statale Adriatica 16, praticamente dietro le ex colonie Enel. Una testimonianza racconta proprio di un gesto volontario.

Subito è stato dato l’allarme ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: sul posto, oltre al personale sanitario intervenuto anche con l’eliambulanza, sono giunti i poliziotti e i vigili del fuoco: in corso accertamenti da parte delle autorità e la circolazione ferroviaria è ovviamente sospesa per permettere tutti i rilievi del caso e l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Tra i treni coinvolti, oltre al regionale citato, ci sono anche il freccia rossa 8816 Lecce – Venezia Santa Lucia e l’intercity 605 Milano Centrale – Lecce, attualmente fermi, ma altri sono stati cancellati o limitati fino ad Ancona (da sud) e Pesaro (da nord) per procedere poi con corse sostitutive.