Senigallia, traffico bloccato e lunghe code sul lungomare Da Vinci

SENIGALLIA – Lunghe code e traffico bloccato in uno dei primi assaggi di estate. Il lungomare Da Vinci è stato letteralmente preso d’assalto dalle auto nel weekend appena trascorso. Complice un notevole afflusso di persone sulla spiaggia di velluto e la nuova situazione viaria, decine di automobilisti si sono ritrovati fermi su tutto il tratto di litorale in cui ora, con la pista ciclabile, vige il senso unico di marcia in direzione sud fino quasi a Marzocca. Da qui si può percorrere il sottopasso che permette di immettersi sulla statale 16 e tornare verso nord. Ma intanto l’attesa c’è stata, anche lunga, e subito è montata la polemica.

Le foto si riferiscono a domenica 21 giugno. Decine di senigalliesi e turisti che hanno imboccato il lungomare Da Vinci si sono ritrovati praticamente fermi, in attesa di potersi immettere sulla ss 16, anch’essa quasi bloccata dall’afflusso di auto. Diverse le segnalazioni giunte anche a Fratelli d’Italia di persone ferme sul lungomare che, «per tornare indietro sulla nazionale, e che ci hanno messo anche un’ora! Dire che erano imbestialiti è dire poco! E domenica era il 21 giugno, immaginate voi cosa mai potrà accadere ad agosto».

Il traffico bloccato sul lungomare Da Vinci a Senigallia, domenica 21 giugno

«Cittadini e turisti rimasti in “ostaggio” in una fila di quasi 2 km – continua Marcello Liverani, membro dell’assemblea nazionale FdI – per l’insana trovata dell’amministrazione di sinistra di fare una pista ciclabile, cosa giusta, ma non il doppio senso di marcia quando tecnici esperti ed affermati avevano presentato svariati progetti per poter mantenere il doppio senso di marcia, e di conseguenza evitare “l’inferno” che invece è andato in onda».

L’amministrazione comunale ha già fatto sapere che non intende rivedere la scelta del senso unico, ma introdurre dei correttivi perché non si ripresentino i problemi di domenica scorsa. Tra i provvedimenti in fase di studio, c’è la svolta obbligatoria a destra verso nord per chi proviene dal lungomare e imbocca il sottopasso del clipper per la statale 16; non ci sarà quindi la possibilità di scendere verso sud ma di percorrere qualche centinaia di metri fino alla rotatoria della complanare e poi tornare in sicurezza verso sud. Di fatto si costringono gli automobilisti a un “avanti e indietro”, ma si evita il solito effetto “imbuto”: se sulla statale c’è traffico, dal sottopasso del lungomare non ci si riesce a immettere a meno di effettuare manovre azzardate. E l’incrocio non è nuovo a incidenti, anche mortali.

Altro fattore correttivo sarà la presenza di una pattuglia dei Vigili urbani per disciplinare il traffico in caso di situazioni bloccate come quella appena vista, finché almeno non verranno sistemati i cartelli di avviso e la corretta segnaletica stradale.

Un primo test non andato nel migliore dei modi ma ci sono le soluzioni per migliorare la viabilità in zona. Fratelli d’Italia e alcuni cittadini riuniti in comitati si sono detti però contrari già da tempo al senso unico e oggi, con questa conferma, tornano a richiedere con forza il doppio senso di marcia.