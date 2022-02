“Tracce di suono”, al teatro Alfieri il lancio del disco in vinile di Ilenia Stella

MONTEMARCIANO – Un grande appuntamento in musica per gli amanti della musica classica e del vinile, così tornato in auge negli ultimi anni. Nell’ambito della rassegna di eventi e manifestazioni invernali del Comune di Montemarciano, sabato (12 febbraio) alle ore 21,15 al teatro Alfieri sarà presentato “Tracce di suono – Couperin Bach”, il disco in vinile d’esordio di Ilenia Stella.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Montemarciano-Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Fondazione Carisj di Jesi e l’associazione Unisensus, presenta il disco di Ilenia Stella, musicista, pianista, clavicembalista, presidente della scuola di musica “Bettino Padovano” di Senigallia. Il disco vinile è stato inciso nel maggio 2021 proprio presso il Teatro Alfieri con musiche di Couperin e Bach. La serata di sabato sarà aperta con i saluti del Sindaco Damiano Bartozzi e dell’Assessore alla Cultura Lorenzo Seta, poi seguiranno gli interventi di Giulia Degano dell’associazione Unisensus e del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi Paolo Morosetti. Spazio alla protagonista, Ilenia Stella insieme a Roberto Valli tecnico accordatore. Modera la serata Laura Mandolini.

Dal Comune fanno sapere che la prenotazione consigliata all’indirizzo mail: info@scuolamusicapadovano.it – info: 331.8416117.

L’ingresso in teatro è gratuito e osserva le vigenti normative in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 con obbligo di mascherine FFP2 in sala e controllo del super green pass (sopra i 12 anni).

La locandina dell’iniziativa