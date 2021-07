Tossicodipendenza e spaccio durante la pandemia: incontro a Senigallia

Ai bagni Mafalda n56, sul lungomare Alighieri, l'incontro pubblico con il dott. Loiacono per una riflessione profonda sulle tossicomanie giovanili

SENIGALLIA – Spaccio e tossicodipendenza ai tempi del covid. Di questo ma non solo si parlerà durante l’incontro del 29 luglio, alle ore 19:30 ai bagni Mafalda n56, sul lungomare Alighieri di Senigallia. Incontro con ospite e relatore il dottor Mariano Loiacono. Nel corso dell’iniziativa il dottor Loiacono presenterà la terza edizione (del 2021) del suo libro “Droga, Drogati e Drogologi. Dalla tossicodipendenza storica al disagio diffuso, al progetto Nuova Specie.”

Psichiatra e psicoterapeuta, il dottor Loiacono ripercorre nel libro la sua esperienza umana e professionale legate al fenomeno. «Con lo scoppio della emergenza tossicodipendenza negli anni ‘70 – racconta il dottor Loiacono parlando dei primi anni di attività – un “drogologo” di provincia alle prime armi si trova ad affrontare una intensa esperienza coi tossici “storici”, per nulla attesa o prevista. L’urgenza di trovare delle risposte, che vadano oltre i luoghi comuni e i diversi “che fare” istituzionali, lo portano a sperimentare varie strade innovative, a volte anche fallimentari».

Una lettura affascinante, scritta con uno stile semplice e di vita, con esempi e proverbi, col gergo dei tossici, che fa scorrere le parole come sequenze di un film. Una riflessione profonda che propone una lettura nuova del fenomeno internazionale delle tossicomanie giovanili, per spingere ad un serio e collettivo dibattito-confronto, la mancanza del quale ha causato un procedere cieco e senza direzione strategica.

Il libro, edito per la prima volta nel 1984, racconta l’esperienza teorico-pratica all’interno dell’allora nascente Centro di Medicina Sociale con la tossicodipendenza storica.

L’incontro è organizzato dalla Associazione alla Salute Marche in collaborazione con la Fondazione “Nuova Specie”, della quale il dottor Loiacono è presidente. Moderatori saranno Patrizia Schiavoni e Moris Staffolani. Con il dottor Loiacono interverranno Raniero Di Napoli, Giampiero Carboni, e Gioele Tartaglia. Per informazioni e prenotazioni tel. 3934630534.