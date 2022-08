Senigallia, tornano i fuochi d’artificio sul mare a salutare l’estate

Torna l'amato appuntamento di fine estate, dopo due anni di stop per colpa della pandemia. Uno spettacolo di stelle, pioggia oro e bianca e sbruffi sequenziali per affascinare cittadini e turisti per circa 20 minuti

SENIGALLIA – Domani 23 agosto alle ore 22.30 torna a Senigallia lo spettacolo pirotecnico sul mare che tiene tutti con gli occhi al cielo, un evento tradizionale tanto atteso dopo lo stop forzato a causa della pandemia da Covid-19. Per le esclusive coreografie sono previsti due punti di sparo, dalla Rotonda a mare e dal molo di Levante

I fuochi d’artificio che salutano la fine dell’estate illumineranno il lungomare di Senigallia con stelle, pioggia oro e bianca e sbruffi sequenziali per affascinare cittadini e turisti per circa 20 minuti.

«Siamo contenti di poter offrire a tutti la serata dei fuochi artificiali, che arricchisce, da sempre, il calendario degli eventi estivi – dice sindaco di Senigallia Massimo Olivetti -. Ammirazione e stupore, questi i sentimenti che genera lo spettacolo pirotecnico, uno spettacolo che non si teneva dal 2019 e che l’amministrazione è lieta di offrire con l’auspicio di regalare a tutti un ricordo di questa stagione estiva».

Per lo svolgimento dello spettacolo saranno apportate modifiche alla viabilità ordinaria con l’istituzione del divieto di transito a partire dalle ore 20 e fino alle ore 1 sia sul lungomare nord e sud, che nelle vie limitrofe della Rotonda a mare e del Lungomare di Levante.

È istituito il divieto di sosta dalle ore 19.00 alle ore 1.00 nelle seguenti vie: Lungomare Marconi, lato monte, dall’intersezione con via Bovio alla via Banchina della Guardia Costiera; via Banchina della Guardia Costiera; piazzale della Libertà, sull’intero perimetro; via Bovio, lato nord, da Banchina della Guardia Costiera a lungomare Marconi.

In caso di condizioni meteo marine avverse, lo spettacolo si svolgerà alle ore 22.30 di mercoledì 24 agosto.