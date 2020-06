È in distribuzione la 33esima edizione di quello che da anni è ormai un supporto per cittadini, imprese e istituzioni. L'editore Renzo Todari: «Dedicata alla memoria di Giuliano De Minicis»

SENIGALLIA – Trentatré anni e non sentirli. Sì perché TuttoGuida, il catalogo con gli indirizzi e i numeri di tutte le attività da Senigallia ad Arcevia passando per tutti i comuni delle vallate del Misa e Nevola, è tornato nonostante l’emergenza Covid-19. Per anni è stato un supporto per i cittadini, gli esercenti e le pubbliche amministrazioni del vasto territorio che conta circa 80mila abitanti: e l’obiettivo continua grazie a migliaia di riferimenti aggiornati.

La 33esima edizione di Tuttoguida è finalmente pronta ed è in fase di distribuzione, una fase che quest’anno coincide anche con la riapertura delle attività dopo il blocco legato alla crisi sanitaria, sarà quindi un valido strumento per un contatto diretto su tutto il territorio di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli.

TuttoGuida è presente da anni nelle case, negli esercizi commerciali, nelle botteghe artigiane e in mille altri luoghi di un territorio più ampio persino dell’Ambito Territoriale Sociale n°8. Al suo interno vi trovano spazio tante attività che compongono una fitta rete con oltre 13.000 referenze, ordinate in 221 categorie facilmente consultabili, disponibili per ogni necessità informativa sulle più diverse attività produttive, artigiane, esercizi commerciali, professionisti, associazioni, servizi sanitari e amministrativi, attività turistiche, per il divertimento e il tempo libero.

Referenze di cui spesso non si è a conoscenza e che a volte non è facile nemmeno trovare: ecco perché nasce TuttoGuida dopo un attento e meticoloso lavoro svolto strada per strada, negozio per negozio, ufficio per ufficio, bottega per bottega, per offrire un documento completo, articolato, denso di ogni informazione possibile, che possa risultare sempre più utile e soddisfacente alle attività e ai cittadini.

«La nuova edizione di TuttoGuida – spiega l’editore Renzo Todari – è dedicata alla memoria di Giuliano De Minicis, comunicatore geniale e instancabile promotore di iniziative ed eventi a favore del territorio, che da tantissimi anni curava il progetto grafico della nostra pubblicazione. Una persona rara, per umanità, generosità, cultura, professionalità e attenzione alle persone» scomparsa lo scorso 12 maggio per un malore improvviso. Qualche mese prima inoltre, lo scorso 27 gennaio, si era spento Giancarlo Gambelli, che fu l’ideatore nel 1987 di Tuttosenigallia. «Lo ricordiamo con gratitudine e grande affetto – continua Todari – perché proprio da quella esperienza, allora innovativa, prese successivamente le mosse il nostro Tuttoguida».