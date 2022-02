Torna nell’estate 2022, a Senigallia, il festival Summer Jamboree

Sulla spiaggia di velluto continua, dopo la pausa per la pandemia, la festa con la musica e la cultura dell'America anni '50. Gli organizzatori: «Lo avevamo promesso». Il sindaco: «Torna il principale evento turistico non solo della città di Senigallia ma di tutte le Marche»

SENIGALLIA – Svelate le date del Summer Jamboree 2022. Il festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ‘50, giunto alla sua XXII edizione, si terrà dal 30 luglio al 7 agosto prossimi per un’altra estate piena di artisti internazionali, concerti gratuiti, nove giorni di eventi diffusi sulla spiaggia di velluto e in centro storico compresi gli appuntamenti ormai tradizionali con il burlesque show, la scuola di danza, il mercatino vintage e l’hawaiian party in riva al mare. L’evento speciale per l’edizione 2022 sarà la mostra fotografica “Icons” di Elliott Erwitt.

A Senigallia torna dunque l’energia del rock’n’roll, dopo un anno di stop forzato per la pandemia, il 2020, e il successivo andato in scena in versione ridotta. Per l’estate 2022 la volontà è quella di ricreare la magia del festival com’era conosciuto prima del covid. Sarà un programma ricco di iniziative, promettono gli organizzatori: torneranno in grande stile gli appuntamenti tradizionali che hanno reso la kermesse la più grande d’Europa: dal burlesque cabaret, music and dance show al teatro La Fenice, alla non stop di tatutaggi “walk-in tattoo” quest’anno nell’ex pescheria del foro annonario; dal dance camp e dance show con i migliori ballerini e insegnanti della scena mondiale alla rock’n’roll revue del sabato sera con la big band di 20 elementi; dal park con le auto americane pre 1969 al rockin’ village fino al vintage market, al tanto atteso Hawaiian Party del 3 agosto, ai dopofestival alla rotonda a mare.

La novità dell’edizione 2022 è la mostra fotografica, a cura di Biba Giacchetti, con oltre 70 tra i più celebri scatti di uno dei più grandi maestri della fotografia mondiale, Elliott Erwitt: scatti che raccontano uno spaccato della storia e del costume del Novecento visto attraverso lo sguardo tipicamente ironico dell’autore. L’esposizione illuminerà palazzetto Baviera dal 30 giugno al 16 settembre.

Il manifesto per il Summer Jamboree 2022

«Nell’agosto del 2020, attraverso un video racconto che ripercorreva le storie magiche vissute insieme prima della pandemia, lo avevamo promesso insieme alla nostra meravigliosa crew che ci saremmo preparati di nuovo a dare il meglio di noi per raccontare le prossime storie, che saranno ogni volta le migliori di sempre», spiegano gli organizzatori del Festival Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini.

«Dopo la scorsa edizione del Summer Jamboree 2021 – ha dichiarato il sindaco Massimo Olivetti – che ha rappresentato un messaggio forte di fiducia e di speranza, ci eravamo ripromessi dal palco del festival di ritrovarci di nuovo qui a Senigallia con una nuova importante stagione del Summer Jamboree, che rappresenta il principale evento turistico non solo della città di Senigallia ma di tutte le Marche. E adesso siamo pronti a ripartire in grande stile. Ringrazio per questo primo obiettivo centrato la Regione Marche che per la prima volta ha deciso di sostenere economicamente il festival. Siamo certi, come amministrazione comunale, che a questa partecipazione si aggiungerà quella delle categorie economiche del territorio. Ringrazio gli organizzatori del festival – Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini – per aver cercato con noi una strada da poter percorrere insieme per consentire che l’evento potesse proseguire nella nostra città».