Tinteggiatura e messa in sicurezza: lavori alle scuole di Senigallia

Appaltati i lavori di risanamento conservativo in alcuni edifici della spiaggia di velluto, in centro e periferia, da terminare entro l'inizio dell'anno scolastico

SENIGALLIA – Oltre all’intervento alla scuola Pascoli, in pieno centro storico, anche altre due scuole dell’infanzia e primarie di Senigallia sono al centro in questi giorni dei lavori per il risanamento conservativo. Si tratta delle scuole del Vallone e del Vivere Verde che rinnoveranno il look ma non solo.

Nella determina dirigenziale n° 756 del 26/07/2021 dell’ufficio gestione immobili del Comune di Senigallia, infatti, si legge di “interventi di risanamento conservativo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici al fine di garantire il normale svolgimento delle attività a loro preposte”.

Interventi che verranno effettuati, in un caso sono ormai al termine, entro l’inizio dell’anno scolastico 2021/22. Da qui il carattere di urgenza che ha assunto l’appalto.

Il costo dell’intervento per la ritinteggiatura, il risanamento conservativo per la messa in sicurezza degli edifici delle scuole dell’infanzia e primarie Vallone, Pascoli e Vivere Verde è stato quantificato in 38.700 euro + iva al 22%, per un totale di oltre 47.200 euro. Ad occuparsene sarà la ditta Iter di Pesaro.