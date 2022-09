Timone Yachts Group a Cannes apre le danze della nuova stagione nautica

Il Gruppo senigalliese in Costa Azzurra per partecipare al Cannes Yacht Festival che segna ufficialmente la ripartenza dopo la pausa estiva

Un settembre che promette decisamente bene per Timone Yachts Group, che apre la stagione partecipando con i suoi marchi, Timone Yachts e Blu Yachts, al Cannes Yachting Festival: da oggi (martedì 6 settembre, ndr) fino a domenica 11, il Gruppo guidato da Luigi Gambelli, concessionario per i più blasonati marchi della cantieristica italiana, da Azimut a Pardo, ad Arcadia, sarà in Costa Azzurra, protagonista di quello che unanimemente viene riconosciuto come l’evento di ‘ripartenza’ ufficiale del settore dopo la pausa estiva.

«Iniziamo con grande entusiasmo dopo una stagione già molto positiva per la nautica di lusso – commenta Luigi Gambelli – che sta reagendo bene anche agli inevitabili contraccolpi del conflitto Russo-Ucraino. Lo dimostra l’offerta delle imbarcazioni qui a Cannes: notevole ed eclettica anche più che negli anni scorsi, segno che il mercato rilancia, nonostante sia attraversato dall’aumento dei costi delle materie prime. Come Timone Yachts Group siamo pronti a cogliere le sfide che ci aspettano in questa nuova stagione con ottimismo».

A cominciare da questo settembre decisamente intenso: dopo Cannes, il Gruppo senigalliese sarà al Salone Nautico di Genova e quindi, a fine mese, al MYS – Monaco Yacht Show di Montecarlo. «La partecipazione alle fiere di settore è un must imprescindibile per chi fa il nostro lavoro – dice ancora Gambelli, che del mercato della nautica di lusso è un profondo conoscitore – è in questi contesti che si misura lo stato di salute del mercato, avendo anche la possibilità di interagire con i potenziali acquirenti in un contesto di altissimo livello, cercando sempre di fare la differenza rispetto ai propri competitor».

Intanto, arriva proprio da Cannes la prima soddisfazione per Timone Yachts, che annuncia di essere diventato dealer Azimut anche per l’Abruzzo. Un risultato che premia la ‘scommessa’ fatta lo scorso anno grazie alla partnership con la sambenedettese Fortek Nautica: «Guardiamo già da un po’ verso sud rispetto alla nostra area di competenza più storica. Siamo onorati di contribuire all’espansione di questo prestigioso brand in una regione per noi nuova».