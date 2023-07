Con The meatseller un altro pezzo di Marche vola alla Mostra del Cinema di Venezia

Non solo Simone Massi con il suo primo lungometraggio “Invelle”, c’è un altro pezzo di Marche tra i titoli italiani in concorso alla 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera.

Al Lido, in concorso per la sezione “Orizzonti” tra i cortometraggi, andrà anche “The Meatseller”, un documentario animato firmato nella regia e nella sceneggiatura da Margherita Giusti. A rappresentare questo titolo ci sarà Muta Animation, il collettivo artistico formato da quattro giovani creative italiane: oltre la Giusti, ne fanno parte Elisa Bonandin, Elisabetta Bosco e la marchigiana Viola Mancini.

Viola Mancini, Margherita Giusti, Elisa Bonandin, Elisabetta Bosco

Viola, la ricorderete, è una giovane artista di Serra de’ Conti (AN), un nome da tenere d’occhio tra quelli della nuova generazione dell’animazione d’autore. Freelance (ha collaborato, tra l’altro, alla serie di Zerocalcare “Strappare lungo i bordi” su Netflix), durante il lockdown ha fondato il collettivo Muta Animation insieme alle compagne di studi del CSC di Torino Corso di cinema d’animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Con questa compagine, ha creato il cortometraggio “En Rang Par Deux” che nel 2021 ha vinto il premio del pubblico al Festival del Cinema di Animazione “Monstra” di Lisbona.

Del nuovo progetto sappiamo poco, a parte poche righe che Margherita, Viola, Elisa e Elisabetta hanno postato sui social insieme al grande annuncio. “Questa – scrivono – è la locandina di The Meatseller, un documentario animato che è iniziato in punta di piedi con poche persone, crescendo piano piano grazie alla collaborazione di tanti e tante professioniste. Inizierà il suo viaggio in selezione orizzonti alla 80esima mostra del cinema di Venezia. E’ un bellissimo inizio. Ci vediamo a Venezia!”.

Il cortometraggio, con Selinna Ajamikoko, è presentato da Frenesy Film Company e firmato nella regia e nella sceneggiatura da Margherita Giusti. E’ prodotto da Luca Guadagnino con la produzione esecutiva di Lorenzo Giordano, il montaggio è di Emanuele Bonomi, suono e musiche originali di Enrico Ascoli, ricerca stilistica a cura di Muta Animation, background e visual department di Elisabetta Bosco, art direction di Elisabetta Bosco e Viola Mancini. Nello staff dell’animazione, tra gli altri, c’è Elisa Bonadin. Soggetto di Margherita Giusti e Margherita D’Andrea.