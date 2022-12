Il territorio e le sue fragilità al centro dell’assemblea degli ingegneri a Senigallia

L'evento si terrà alla rotonda a mare, dove interverranno numerosi ospiti e relatori per parlare di come affrontare le emergenze e prospettare soluzioni concrete, a partire dalla prevenzione. Ecco il programma dell'appuntamento annuale

SENIGALLIA – La fragilità del territorio nazionale e provinciale e le soluzioni per evitare nuove catastrofi naturali saranno i temi al centro dell’iniziativa “Lo spazio in salvo. Gli ingegneri al servizio dei territori, delle persone e delle istituzioni” prevista per martedì 13 dicembre alla rotonda a mare di Senigallia. L’evento è l’assemblea annuale dell’Ordine degli ingegneri di Ancona ma non sarà solo un incontro tra associati: si trasformerà in una tavola rotonda sulla effettiva capacità di proteggere e mantenere il circostante territorio, lanciando concretamente la cultura della prevenzione.

Scienza e pragmatismo, dunque, saranno i due binari su cui si muoverà la locomotiva degli ingegneri dorici, guidata da Stefano Capannelli, al fine di fornire risposte alla cittadinanza di fronte all’emergenza. Ma per risolvere qualcosa, è necessaria un’alleanza tra le professioni tecniche in modo da prospettare, alla politica che decide, soluzioni contro le irrisolte fragilità della zona, troppo spesso nella cronaca nazionale.

L’incontro si avvierà, a partire dalle ore 15, con l’evento formativo (valido per l’assegnazione di 2 CFP) “Dal codice dei contratti alla normativa europea. Come si è costruito il nuovo Ponte San Giorgio di Genova”, organizzato dall’Ordine dorico in collaborazione con la Federazione ordini ingegneri Marche: vedrà la presenza del Rup del ponte San Giorgio di Genova, l’ing. Maurizio Michelini.

Dalle ore 17:15, l’assemblea annuale dell’Ordine degli ingegneri di Ancona proseguirà con numerosissimi ospiti tra i quali il presidente della Federazione regionale degli ingegneri delle Marche, Massimo Conti; il consigliere uscente del Cni, Raffaele Solustri; il consigliere neo eletto al Cni, Alberto Romagnoli; il presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Perugia, Gianluca Fagotti; il presidente del Collegio dei geometri di Ancona, Diego Sbaffi; la presidente degli architetti della provincia di Ancona, Viviana Caravaggi; il presidente dell’Ordine dei periti industriali di Ancona-Macerata, Renzo Ballarini; il presidente dell’Ordine dei geologi delle Marche, Piero Farabollini; il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti; l’assessore al bilancio della Regione Marche, Goffredo Brandoni.