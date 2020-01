Tentato scippo in via Trento, 64enne aggredita alle spalle

SENIGALLIA- Una 64enne senigalliese è rimasta vittima poco fa di un tentato scippo.

Il fatto è accaduto in via Trento dove la donna stava camminando a piedi tenendo la borsa in mano.

Improvvisamente alle sue spalle è arrivato un uomo che con un braccio l’ha bloccata e con l’altra mano le ha chiuso gli occhi. L’aggressore ha tentato di chiuderle anche la bocca ma la donna ha iniziato a gridare mettendo in fuga il malvivente.



Il fatto è stato segnalato ai carabinieri. La 64enne è sotto choc per l’accaduto. Secondo quanto dichiarato dalla donna il rapinatore dovrebbe essere di origine Italiana.