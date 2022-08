Senigallia, tenta furto al ristorante: ladro trovato nascosto in cucina

SENIGALLIA – Nottata di interventi quella del ferragosto appena trascorsa, in cui i militari hanno scovato un ladro che ha tentato il colpo al ristorante PesceAzzurro ma anche pattugliato le strade e i locali della movida senigalliese per evitare incidenti, furti e rapine.

Un primo episodio si è registrato già intorno alle ore 22, quando in una nota discoteca, zona Cesano, due giovani in stato di alterazione alcolica hanno litigato con un buttafuori. Si tratta di due 20enne residenti fuori regione, sanzionati per ubriachezza dai carabinieri di Senigallia. Nella notte è stata fermata e controllata una donna che viaggiava a bordo di un’autovettura sul lungomare Alighieri poco dopo le ore 2. La senigalliese, classe ‘76, aveva un tasso alcolemico di 0,72 g/L quindi è stata sanzionata amministrativamente con multa di circa 500 euro per guida in stato di ebbrezza.

Oltre alla circolazione stradale e al controllo dei locali della movida, il caso più grave è però quello avvenuto in un noto ristorante situato in una traversa del lungomare Alighieri. Qui, nella notte, è scattato l’allarme antifurto e subito una pattuglia del nucleo radiomobile si è recata sul posto per verificare la situazione. I militari hanno trovato una porta forzata e l’interno messo a soqquadro. Anche un pc e la cassa erano stati danneggiati.

Dalle ulteriori verifiche si è poi scoperto che il ladro si era nascosto all’interno del locale, nelle cucine, probabilmente sorpreso dalla rapidità dell’intervento. Si tratta di un giovane 22enne di Senigallia che ha anche cercato di fuggire, senza però riuscirvi. Bloccato, è stato portato nella caserma di via Marchetti dove è stato arrestato per tentato furto. Sottoposto agli arresti domiciliari, si terrà in mattinata l’udienza di convalida.