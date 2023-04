Tentato furto di cosmetici al supermercato, tre denunce a Senigallia

Grazie alla videosorveglianza del centro commerciale al Cesano è stato possibile per i carabinieri ricostruire l'episodio: nei guai due donne e un uomo del napoletano

SENIGALLIA – Sono tre le persone denunciate dai carabinieri della stazione cittadina per tentato furto. Tutto è avvenuto ieri pomeriggio, quando è scattato l’allarme al supermercato Ipercoop del centro commerciale Il Maestrale di Senigallia per due donne che si erano impossessate di vari prodotti cosmetici a cui avevano staccato le placche antitaccheggio.

I beni erano stati poi nascosti all’interno di una carrozzina ma a monitorare la scena c’era il personale di vigilanza del centro commerciale. Allertati, i carabinieri sono giunti sul posto rinvenendo le due donne che, prima di oltrepassare le barriere di uscita del supermercato, hanno abbandonato la merce per un valore complessivo di circa duemila euro.

A fare da palo c’era inoltre un uomo, anche lui finito nei guai assieme alle due complici. Si tratta di tre giovani tra i 18 e i 25 anni, residenti a Napoli, tutti denunciati per tentato furto. La merce è stata restituita agli aventi diritto mentre veniva allestita la procedura per il foglio di via dal comune senigalliese.