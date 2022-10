Senigallia: tentato furto al Conad di via Abbagnano, ladri messi in fuga dalle guardie giurate

SENIGALLIA – Tentato furto al Conad di Senigallia, sventato grazie alla prontezza delle guardie giurate della Vedetta2/Mondialpol. E’ successo verso le 3 di ieri mattina (sabato). Preso di mira il punto vendita di via Abbagnano, dentro al centro commerciale Il Molino. In azione tre banditi, volto coperto e guanti, che hanno dapprima praticato un’effrazione alla grata in ferro del perimetro del supermercato in prossimità della zona scarico-merci, poi hanno sfondato il muro dell’edificio che conduce al reparto gastronomia, lato fiume.

Hanno utilizzato presumibilmente una mazza d’acciaio (che non è stata tuttavia trovata durante il successivo sopralluogo delle forze dell’ordine) e sono penetrati all’interno del punto vendita, premurandosi di coprire il buco con un bancale d’acqua già presente nel deposito affinché dall’esterno nessuno lo notasse. Intanto si sono arrampicati da un punto non coperto da allarme e, passando tramite una intercapedine sul soffitto, hanno raggiunto gli uffici. Lì hanno forzato una porta, messo a soqquadro gli arredi forse alla ricerca delle chiavi perché avrebbero tentato di aprire la cassaforte. Avrebbero, condizionale d’obbligo, poiché il colpo è stato sventato grazie all’intervento tempestivo delle guardie giurate della Vedetta2/Mondialpol.

Nel frattempo era scattato l’allarme dell’ufficio e in appena 3 minuti le guardie giurate erano sul posto, essendo vicine a via Abbagnano per il consueto giro di perlustrazione del territorio. Hanno notato l’effrazione sul cancello e iniziato il sopralluogo, intanto erano intervenute anche le volanti del Commissariato di Senigallia. Ma i banditi, scattato l’allarme, erano fuggiti a campi dal lato del fiume: le guardie giurate hanno fatto appena in tempo a vedere le ombre scappare via e individuare quindi la direzione di fuga, gettandosi quindi all’inseguimento. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco di Senigallia con la torre faro per illuminare la zona e consentire dunque più agevoli ricerche, che si sono protratte per tutta la notte, purtroppo senza esito. I banditi sembravano essersi volatilizzati, tuttavia sono scappati a mani vuote. Gli inquirenti hanno eseguito il sopralluogo e contattato la direzione del supermercato per la stima dei danni e le indagini del caso. E’ plausibile, data la conoscenza dei luoghi dimostrata dai ladri, che avessero pianificato il colpo ed eseguito un sopralluogo nei giorni precedenti. Le indagini sono in corso.

Il buco sulla parete dell’ufficio