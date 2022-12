Tentata rapina in un centro commerciale di Senigallia, identificato uno dei due responsabili

SENIGALLIA – Prima rubano dei prodotti poi, vistisi scoperti, aggrediscono i vigilantes e fuggono. Così un furto al supermercato si è trasformato in tentata rapina: la Polizia identifica uno dei responsabili, mentre la donna fuggita è attualmente ricercata. Tutto è avvenuto pochi giorni fa nel supermercato presente all’interno del centro commerciale Il Maestrale, zona Cesano.

Due giovani – l’aspetto era quello di una normalissima coppia che faceva spesa – si sono messi a rovistare tra la merce del negozio poi a guardarsi attorno con fare sospetto, tanto da incuriosire gli addetti alla sicurezza che temevano qualche furto. In effetti, i due, hanno tentato di uscire con due buste di merce, senza transitare dalle casse: il personale di sicurezza si è avvicinato per bloccarli ma, vistisi scoperti, i due si sono dati alla fuga. Raggiunti, hanno colpito i vigilantes del centro commerciale (che ricorreranno poi alle cure sanitarie) per poi ricominciare a correre, abbandonando la refurtiva, fino all’auto con la quale hanno fatto perdere le loro tracce.

Tutto l’episodio è stato narrato alla Polizia nel frattempo allertata e giunta in zona Cesano: la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Senigallia ha raccolto testimonianze e video immagini di sorveglianza: è stato possibile così risalire all’identità di uno dei due. Si tratta di un 20enne originario dell’est Europa, autore di diversi furti e già destinatario di diversi fogli di via per reati contro il patrimonio. E’ stato denunciato all’autorità giudiziaria per tentata rapina. Due giorni dopo l’episodio, lo stesso giovane è stato arrestato in flagranza di reato in quanto responsabile di un furto per diverse migliaia di euro all’interno di un centro commerciale romagnolo.

Continuano nel frattempo le indagini degli agenti del Commissariato senigalliese per risalire all’identità della donna tuttora in fuga: gli inquirenti sono fiduciosi sul fatto di arrivare presto a un nome e un volto alla complice del 20enne.