Il Tennistavolo Senigallia citato dalla Federazione Internazionale

SENIGALLIA – Anche il Tennistavolo Senigallia, con le sue attività sociali, è stato citato nel video “Biggest table tennis moments of 2019” realizzato dalla Federazione internazionale tennistavolo (Ittf) per ripercorrere i momenti salienti del ping pong nel 2019 appena conclusosi.

Una citazione davvero importante quella che si è vista fare l’associazione senigalliese del maestro Enzo Pettinelli, non solo per l’alto valore etico del progetto svolto nel centro olimpico tennistavolo di via del Molinello, a Senigallia, ma anche per il graditissimo accostamento ai momenti topici dell’attività internazionale come Ittf word tour, Ittf challanger series, word cup, word championship ma anche i grandi eventi promozionale come il Ttx tour o il Tt4all.

Oltre alle sfide sportive in senso stretto, la federazione internazionale tennistavolo (Fit) – che riunisce i club di tutto il mondo – ha infatti voluto dedicare uno spazio e visibilità al progetto “La Casa di Omero” sviluppato in occasione della giornata mondiale del ping-pong a cui hanno partecipato 922 club di 107 paesi di tutti i continenti. Senigallia compare dunque in una video-rassegna sull’eccellenza agonistica e promozionale del tennistavolo mondiale relativa al 2019.

«Fa una certa impressione – spiegano dal Centro Olimpico di Senigallia – essere presenti nella rassegna ufficiale delle federazione mondiale insieme ai vari campioni del mondo. Ma al tempo stesso è uno stimolo per continuare nell’organizzazione delle attività che integrano sport e sociale».