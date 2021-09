Temporali nel senigalliese: disagi al traffico per rami e alberi caduti in strada

SENIGALLIA – Si sono registrati alcuni disagi alla circolazione stradale a causa dei temporali che si sono abbattuti oggi, 17 settembre, nel senigalliese. A soffrire è stata la viabilità di vari punti soprattutto nell’immediata periferia della città, dove sono finiti in strada numerosi rami e qualche albero, mentre al Ciarnin uno scantinato è stato allagato dal rapido acquazzone.

Il maltempo si è verificato dal primo pomeriggio di oggi, nonostante le previsioni meteo avessero spinto la protezione civile regionale a emanare un avviso per condizioni avverse fin dalla mattinata. Già nella seconda metà del pomeriggio è però tornato il sereno.

Nelle zone di campagna, complice la presenza di numerosi alberi, il maltempo ha favorito lo spezzarsi di rami che sono finiti sulla sede stradale. Le situazioni più gravi si sono verificate sulla strada provinciale Corinaldese e su via Montemarciano: in entrambi i casi la carreggiata è stata parzialmente ostruita da alberi caduti a terra, oltre che da vari rami. In particolare, nella strada che da Sant’Angelo porta a Ostra, si susseguono varie situazioni di ostacoli alla circolazione.

Disagi comunque limitati a qualche momentanea interruzione del traffico o alla circolazione a senso alternato per consentire la rimozione dalla sede stradale dei vari detriti e materiali caduti. Con la fine del temporale e i primi interventi dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, è stata ripristinata la completa viabilità.

Gli stessi vigili sono interventi, sempre nel primo pomeriggio, in via Galvani, tra la statale adriatica e strada delle Saline, zona Ciarnin, per uno scantinato allagato: con una pompa idrovora hanno aspirato l’acqua che fortunatamente non sembra aver causato gravi danni.