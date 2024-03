Senigallia, la rassegna “In scena senza scena” si concentra sui viaggi per mare

SENIGALLIA – “Le rotte dell’anima” è il nuovo titolo con cui prosegue la rassegna “In scena senza scena”, l’iniziativa curata da Alessio Messersì e Mauro Pierfederici, e organizzata dal Comune di Senigallia e dalle Associazioni Augusto Bellanca, Sena Nova e Teatro Time, con il contributo del Centro Cooperativo Mazziniano.

L’appuntamento è per giovedì 7 marzo, alla Piccola Fenice, alle ore 21:15. Dopo il grande successo dell’anno scorso con l’omaggio alla musica napoletana, ritornano Antonella Vento e il gruppo Atlantico Mediterraneo, composto da Roberto Chiostergi, Patrizio D’Agnessa, Fabrizio Giuliani, Alberto Pancotti e Antonella Vento; le voci recitanti sono quelle di Raffaella Lattanzi, Alessio Messersì e Mauro Pierfederici.

La proposta è quella di una serata dedicata ai viaggi per mare. L’uomo ha da sempre solcato gli oceani alla ricerca di avventura, tesori, amori: il recital seguirà i ricordi di un marinaio naufragato, che viene salvato da una donna alla quale narra le proprie vicissitudini. Il racconto si comporrà di diverse tappe in vari porti in giro per il mondo; a ciascuno di essi sarà associata una piccola storia e, soprattutto, una musica caratteristica, per comporre un mosaico di popoli e culture, tutti uniti dal vasto tessuto connettivo rappresentato dal mare.

Posto unico numerato a 13 euro. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro La Fenice o sul sito Vivaticket.