La Fenice apre il sipario al Senigallia Music Night

SENIGALLIA- Senigallia Music Night è l’iniziativa per fare conoscere i nuovi gruppi musicali che si svolgerà giovedì 26 dicembre alle 21 al teatro La Fenice di Senigallia. A presentare la serata sarà Marco Zingaretti. Con lui sul palco alcuni ospiti speciali come le ginnaste Martina Mariani, Chiara Pierpaoli, Alessia Mariani, Nicole Omiccioli e Allegra Morico.

Ma i veri protagonisti saranno i giovani talenti selezionati attraverso il sito www.senigalliamusicnight.com dov’è possibile iscriversi per partecipare e diventare protagonista della serata. Ad intrattenere il pubblico ci saranno anche i giovani talenti locali tra cui Ljav Jpyce Cepillo, Mattia Conti, Samuele Spadoni, Ilenia Gentili, Samuele Spadoni, Alberto Chioli, Mattia Previati. Con loro anche Filippo Lombardelli, 18enne di Ostra e Corrado Mancini, 17enne di Barbara, il duo che ha partecipato al concerto organizzato a Senigallia domenica scorsa, 8 dicembre 2019, per commemorare le vittime della strage di Corinaldo.

«Sarà una serata con una vera ed unica protagonista: la musica – spiega Corrado Mancini – un’opportunità importante per i gruppi locali che spesso non hanno la possibilità di esibirsi davanti ad un pubblico vero. Una prova fondamentale per chi ha il sogno di fare il musicista».

Corrado, nonostante la sua giovane età ha mostrato grandi doti in occasione del concerto dell’8 dicembre in piazza Garibaldi, ma anche durante le selezioni per i talent show XFactor ed Amici. La serata è organizzata dall’associazione Amici del Falco insieme al Comune di Senigallia.

