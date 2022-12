In scena a Senigallia “Figlie di Eva” con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi

SENIGALLIA – Il palco del teatro La Fenice di tinge di rosa grazie alla concomitante presenza di Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Saranno loro a dare vita, voce e volto allo spettacolo “Figlie di Eva” in programma sabato 3 dicembre, alle 21.00.



Le tre grandi attrici vestiranno i panni di Elvira, Vicky e Antonia (acronimo di EVA): tre donne legate allo stesso uomo, Nicola Papaleo, politico spregiudicato, corrotto e doppiogiochista, che rovinerà in maniera diversa le esistenze delle tre protagoniste. Le tre, che mal si sopportano, unite da un sano sentimento di vendetta, si coalizzeranno proprio contro il loro aguzzino.

“Figlie di Eva” è tre storie in una. È la storia di un uomo potente, che frega tre donne, che trovano il modo di vendicarsi. È la storia di un ragazzo che incontra tre fate madrine che lo aiutano a realizzare i suoi sogni. È la storia di tre donne completamente diverse, che diventano amiche nonostante tutto.



Un po’ Pigmalione, un pizzico di Cyrano e Cenerentola quanto basta, per raccontare una storia di solidarietà ma anche della condizione femminile, costretta a stare un passo indietro ma capace, se provocata, di tirare fuori risorse geniali e rimontare vincendo in volata.