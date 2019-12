Tutti a teatro con la magia di Cenerentola

SENIGALLIA – Il musical scritto trent’anni fa da Saverio Marconi farà rivivere domenica 29 dicembre – alle 17, al teatro La Fenice di Senigallia – tutta la magia della favola grazie alla regia di Ada Borgiani e a un cast giovanissimo. Cenerentola, la fata, la matrigna, le sorellastre, il principe saranno i protagonisti di uno spettacolo dove non mancheranno gli effetti speciali.

Non solo un nuovo e giovane cast, ma anche nuovi allestimenti per riproporre uno show di grande successo adatto a tutta la famiglia. «Ormai è un cult per ragazzi di Compagnia della Rancia. È uno spettacolo concepito tanto tempo fa, ma sempre verde – spiega Ada Borgiani, regista – Ha cambiato tantissimi cast oggi ce n’è uno giovane e frizzante, è il tipico spettacolo dedicato alle famiglie, dove si divertono tutti».

I personaggi di una delle fiabe più amate si alterneranno sul palco e, non mancheranno momenti in cui anche il pubblico verrà coinvolto. «Ci saranno anche dei piccoli effetti speciali» – svela la Borgiani – Cenerentola è ambientata in un’epoca ormai lontana, vicino agli anni ’50: i ritmi, le canzoni e i costumi riproposti nello spettacolo sono quelli che ammiccano a questi ormai piacevoli anni.

«La storia non sarà affatto stravolta» – conclude la regista – La durata dello spettacolo è di un’ora e dieci, i biglietti sono in vendita alla biglietteria del teatro tutti i giorni dalle 17 alle 20.

