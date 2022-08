A Senigallia al Teatro La Fenice l’anteprima del tour di Checco Zalone

SENIGALLIA – Checco Zalone torna nei teatri di tutta Italia con Amore + Iva e spetterà a Senigallia tenere a battesimo il nuovo spettacolo. Il teatro senigalliese La Fenice ospiterà l’anteprima nelle giornate dell’1, 3 e 4 novembre, alle ore 21.

Il comico pugliese sarà in tour per un anno: dopo Senigallia, il debutto sarà a Firenze, l’8 novembre, quindi nel periodo natalizio lo spettacolo sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi (dal 20 dicembre al 22 gennaio 2023). Il programma estivo si aprirà ufficialmente il 5 e il 6 maggio sull’iconico palcoscenico dell’Arena di Verona. Il tour attraverserà tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino e si concluderà nell’ottobre 2023.

Tornerà sul palco undici anni dopo il Resto Umile World Tour e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano.

Scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, Amore + Iva è uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di Checco Zelone, nome d’arte di Luca Medici.

Per acquistare il biglietto dell’anteprima di Senigallia sarà necessario recarsi presso la biglietteria del teatro La Fenice a partire dalle ore 17 di venerdì 26 agosto (per informazioni: tel. 071 7930842; orari di apertura: ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 17 alle ore 20, il giovedì e il sabato anche dalle ore 10.30 alle ore 12.30; nei giorni di spettacolo apertura biglietteria dalle ore 17 ad inizio rappresentazione).

«Siamo davvero felici di poter ospitare per alcuni giorni a Senigallia Checco Zalone e di poter offrire la possibilità al nostro pubblico di assistere alla prima messa in scena del suo spettacolo», dice il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti. «Proseguiamo sulla scia inaugurata da noi, con grandissimo successo, lo scorso anno con Fiorello: mettiamo a disposizione degli attori e delle compagnie più importanti il nostro splendido teatro, per le ultime prove e le prime rappresentazioni degli spettacoli, ed in cambio non solo arricchiamo la nostra già importante stagione teatrale, ma veicoliamo ulteriormente l’immagine di Senigallia nel panorama nazionale. Si tratta di una strategia che paga sia in termini di immagine che di offerta culturale e teatrale, e per questo Senigallia intende proseguirla anche in futuro».