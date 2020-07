Tassa rifiuti e centri estivi: così Barbara supporta utenze e famiglie

Per le utenze domestiche e non sono previste riduzioni nella tari, ma per i nuclei familiari con ragazzi avranno la possibilità di essere supportati anche per il periodo estivo: ecco come

BARBARA – Agevolazioni per la tassa dei rifiuti e per i centri estivi. Così l’amministrazione comunale di Barbara intende sostenere le famiglie, le utenze domestiche “economicamente svantaggiate” e le utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere le attività a seguito dell’emergenza COVID-19.

La prima agevolazione stabilita è quella di prevedere apposite riduzioni per quanto riguarda il pagamento della tari, la tassa sui rifiuti, per l’anno 2020. L’istanza di concessione della stessa dovrà pervenire, utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione sul sito www.comune.barbara.an.it e reperibili presso gli uffici comunali, entro la data del 17 luglio 2020. Per eventuali chiarimenti e informazioni i cittadini interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio tecnico comunale. Tel. 071/9674212 int.17, o via mail: ufficiotecnico@comune.barbara.an.it.

Altra agevolazione che il Comune di Barbara ha previsto è quella relativa ai centri estivi. Si tratta di contributi a sostegno delle famiglie che hanno la necessità di usufruire dei servizi estivi per bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia e primaria. «È un progetto indubbiamente adeguato in termini di sicurezza – spiegano dal comune della vallata del Misa – ma altrettanto attento alla qualità della proposta: i bambini accolti infatti, sono organizzati in gruppi da 6-7 per ciascun educatore, distribuiti in tutti gli spazi della scuola dell’infanzia “Arcobaleno” del paese».

Le attività sono ormai iniziate il 22 giugno e termineranno il 14 agosto, con la suddivisione del periodo in quattro turni (22 giugno/3 luglio, 6/17 luglio, 20/31 luglio e 3/14 agosto); ma è ancora possibile richiedere l’agevolazione che verrà erogata sulla base dei turni pagati dalla famiglia stessa. La quota verrà assegnata fatto salvo che la famiglia non usufruisca del contributo Inps (bonus baby sitting o per centri estivi), per il periodo relativo all’iscrizione al servizio. Per eventuali chiarimenti e informazioni i cittadini interessati potranno rivolgersi presso l’ufficio area amministrativa del Comune di Barbara (Ref. Ceccolini Saida): tel. 071-9674212 (int. 16).