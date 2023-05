Tamponamento sulla complanare nord, due donne all’ospedale di Senigallia

Un sinistro si è verificato lungo la bretella, in zona Cesano. Sul posto ambulanze e polizia locale

SENIGALLIA – Ennesimo incidente stradale quello avvenuto questa mattina, 29 maggio, sulla complanare nord di Senigallia. Due i feriti in un tamponamento che ha visto coinvolti tre mezzi. L’episodio è avvenuto intorno alle 8:30 nel tratto più a nord della bretella, quello che porta alla rotatoria con via Mattei e strada della Marina. A scontrarsi sono state due macchine e un autocarro.

A bordo di quest’ultimo c’era un 48enne di Trecastelli, rimasto illeso; alla guida degli altri due veicoli c’erano una 56enne di San Lorenzo in Campo (PU) e una 52enne di Senigallia. Sono state proprio le due donne ad avere la peggio. Sul posto sono giunte le ambulanze per le cure delle due conducenti, entrambe portate al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia con un codice di media gravità: nessuna delle due è in pericolo di vita.

A coordinare il traffico ed effettuare i rilievi ci hanno pensato gli agenti della polizia locale che stanno esaminando i dati per accertare con precisione la dinamica dei fatti. Lievi le ripercussioni sul traffico nonostante il gran volume di mezzi in transito lungo la bretella nord della complanare senigalliese.