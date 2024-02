Tampona un autobus a Senigallia, anziano trasportato d’urgenza in ospedale

L'incidente in via Galilei, zona Ciarnin: sul posto vigili del fuoco, polizia locale e operatori sanitari

SENIGALLIA – Il tamponamento, l’abitacolo divenuta una prigione e poi il trasporto d’urgenza all’ospedale. Questo è quanto vissuto da un anziano di Montemarciano, protagonista di un incidente stradale in cui ha avuto la peggio.

Tutto si è verificato questo pomeriggio, alle ore 14:15 circa, in via Galilei, zona Ciarnin di Senigallia: una Citroen Berlingo ha tamponato violentemente un autobus di linea fermo alla fermata per far scendere i passeggeri, per lo più studenti di ritorno da scuola.

Ferito il conducente del veicolo, un ottantenne residente a Montemarciano, che è rimasto incastrato nelle lamiere ed è stato liberato dai vigili del fuoco prima di essere trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette per le lesioni riportate nell’impatto. Illesi tutti i passeggeri dell’autobus.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Scarse le ripercussioni sulla circolazione stradale anche se, per pochi minuti, è stato necessario disporre la circolazione a senso unico alternato.