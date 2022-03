Conclusi i lavori per ripristinare la bellezza e l'imponenza delle facciate, i due monumenti tornano a splendere: folta partecipazione alla presentazione dei due edifici settecenteschi alla città

SENIGALLIA – Pomeriggio di festa a Senigallia per la restituzione alla città di duomo e palazzo vescovile dopo mesi di lavori. Tante persone si sono radunate in piazza Garibaldi per la presentazione alla comunità dell’intervento di restauro delle facciate dei due edifici del tardo ‘700.

L’inaugurazione dei due monumenti restituiti alla città ha visto una folta partecipazione. Giovedì 24 marzo è stato un pomeriggio molto sentito a livello di emozioni, intenso e bello da ogni punto di vista: il filo conduttore ‘Affàcciàti’ ha legato tante vite, esperienze e testimonianze di persone che si affacciano, appunto, per tanti motivi su piazza Garibaldi e possono godere, ogni giorno, di questa bellezza ritrovata.

Gli alunni della scuola secondaria di I grado Fagnani hanno aperto il pomeriggio nella loro aula più grande, quella piazza in cui spesso si allenano, suonano, fanno esperienze e progetti; la Caritas diocesana, i referenti della pinacoteca e della parrocchia, ma anche della Polizia locale hanno parlato delle proprie testimonianze: operatori culturali, persone sostenute dalla solidarietà diocesana, residenti che hanno espresso gratitudine per la possibilità di condividere con tante persone il loro abitare così prezioso.

In cattedrale le parole hanno raccontato il percorso del restauro: il vescovo Franco Manenti, il sindaco Massimo Olivetti, l’architetto responsabile dei lavori Stefania Copparoni, il presidente della Cooperativa ‘Corinzi 13’ Giuseppe Catalano che ha eseguito i restauri: ognuno è stato un tassello di questa ritrovata luce, accompagnata dalla musica proposta da Ilenia Stella e Martina Giulianelli, pianoforte e violino, e arricchita dalle coreografie di Danza in scena.

Nel tardo pomeriggio, dopo il tramonto, è stato possibile infine accendere le luci che illuminano il duomo e il palazzo vescovile di Senigallia: una nuova luce – a led anche per il tema del risparmio energetico – è puntata sulle facciate, una rinnovata presenza nella parte antica della città.