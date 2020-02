Senigallia, il Summer Jamboree a giugno in Svizzera

Il festival sarà a Lugano con un'edizione smart, sul lago. Sarà riproposta anche la mostra "Rock'n Roll is a State of the Soul"

SENIGALLIA – Dal 4 al 7 giugno il festival rievocativo senigalliese sarà a Lugano con un’edizione smart per lanciare il Summer Jamboree On The Lake. L’evento arriva in occasione dell’esposizione Rock’n Roll is a State of the Soul, la mostra svoltasi a Senigallia durante la XX edizione del Summer Jamboree e che sarà allestita nei prestigiosi spazi di Villa Ciani a Lugano dal 29 maggio al 14 giugno.

Si tratta di 300 fotografie e una suggestiva Immersive Room per entrare nello spirito e la cultura rock’n’roll intesi nell’accezione più estesa e autentica, pronta ad incantare la Svizzera.

Nella prima edizione del Summer Jamboree On The Lake ci saranno quattro giorni di concerti ad ingresso gratuito con straordinari artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll e poi 1 Burlesque Show and Cabaret. Ma anche Vintage Market, aree street food & beverage, lezioni di ballo gratuite per imparare a muovere i primi passi.

Una prova d’esportazione del format che la spiaggia di velluto, con una convenzione di 300 mila euro, si è aggiudicata per tre anni. L’accordo con il Comune di Senigallia scade nel 2020.

Intanto sono già state fissate le date della XXI edizione del Summer Jamboree che si terrà a Senigallia dal 29 luglio al 9 agosto.