Summer Jamboree on the lake, rinviata causa covid la prima edizione in Svizzera

SENIGALLIA – La pandemia che dura da più di un anno costringe a un nuovo rinvio della prima edizione del Summer Jamboree on the Lake previsto a Lugano per quest’estate. Gli organizzatori del noto festival in stile Usa che celebra gli anni d’oro del Rock and Roll, nato a Senigallia, sono stati costretti a rinviare a giugno 2022 la kermesse in terra svizzera, inizialmente prevista per il 2020.

Una decisione presa insieme all’Ente Turistico del Luganese e alla Città di Lugano. Ipotizzate le nuove date: il Summer Jamboree on the Lake si terrà nel periodo dal 9 al 12 giugno 2022 mentre dal 2 al 19 giugno 2022 spazio alla mostra fotografica immersiva Rock’n’Roll is a state of the soul negli storici locali di Villa Ciani.

«L’evoluzione della situazione sanitaria e l’impossibilità di poter pianificare e assicurare lo svolgimento del programma già nel 2021 – spiega il presidente dell’Ente Turistico del Luganese, Bruno Lepori – ci hanno portato, a malincuore, a dover posticipare le date del Summer Jamboree on the Lake al 2022, in modo che possa aver luogo nel rispetto della sicurezza degli abitanti e degli ospiti della nostra destinazione».

«Non è senza rammarico che è stata presa la decisione di rimandare ancora di un anno la prima edizione del Summer Jamboree on the Lake» aggiunge Roberto Badaracco, capo dicastero Cultura, sport ed eventi della Città di Lugano.

Gli organizzatori del festival di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini hanno dato un’iniezione di fiducia: «Siamo sicuri che il potersi ritrovare nel cuore dell’Europa da ogni parte del mondo al Summer Jamboree on The Lake sarà vissuto con ancora più gioia».

Nel frattempo, il Comune di Senigallia sta invece cercando in tutti i modi di permettere lo svolgimento, sulla base delle norme anti covid che saranno in vigore in estate, dei grandi eventi. Tra questi vi è appunto il Summer Jamboree: insieme al CaterRaduno e agli X-Masters, compone la triade di manifestazioni che caratterizzano la bella stagione sulla spiaggia di velluto. Nei giorni, in sede di presentazione del bilancio previsionale, il sindaco Massimo Olivetti ha annunciato che le tre kermesse sono state confermate, anche se è facile prevedere in misura decisamente ridotta e con eventi on line.