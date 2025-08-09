Il nostro viaggio tra le emozioni del Summer Jamboree 2025, artisti, cosplayer e appassionati riuniti a Senigallia per il festival di musica e cultura dell'America anni '40 e '50

SENIGALLIA – Senigallia si lascia piacevolmente invadere dalla musica, i costumi, la cultura e il fascino dell’America anni ’40 e ’50: tra danze scatenate e ritmi travolgenti, benvenuti al Summer Jamboree.

Entra nel vivo il Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia con la collaborazione della Regione Marche, Camera di commercio e partner privati, ospitato a Senigallia fino al 10 agosto. Una kermesse che attira persone da ogni parte del mondo. Un autentico mood che coinvolge anche costumi, trucco e parrucco, per rendere più vivace un appuntamento già caldissimo.

Sta facendo registrare il tutto esaurito la nuova pista da ballo in Pizza Roma, super gettonata per i balli dell’epoca, tra chi sa, chi improvvisa e chi impara, con i maestri di ballo del Summer Jamboree provenienti da tutto il mondo, per raccontare, attraverso lo swing, la magia dei balli anni ‘40 e ’50.

«Sono venticinque anni che vengo al festival – ci racconta Dario Salvatori, giornalista, critico musicale, conduttore radiofonico e scrittore, volto stranoto del Summer – sostanzialmente per affezione. Eravamo spinti dalla stessa brace della musica degli anni ’50, che era un po’ sepolta, ma le autentiche leggende di questo genere vennero tutte qui. È nata come la sfida di un gruppo di ragazzi appassionati e adesso è un evento di richiamo anche per chi viene dall’estero… ».

Nel grande palco in piazza Garibaldi, largo ai grandi artisti. Ieri è stata la volta dell’incredibile Curtis Salgado dagli Stati Uniti, un artista di culto, noto per aver ispirato il personaggio interpretato da John Belushi nei Blues Brothers. Se si prende una lente d’ingrandimento e si osserva la riga in basso sul retro del primo album dei Blues Brothers di John Belushi e Dan Aykroyd, si nota, in caratteri minuscoli, la scritta “Dedicato a Curtis Salgado”. A seguire sul palco centrale il secondo indimenticabile Dance Show con performance acrobatiche e coinvolgenti, accompagnate da ritmi swing e rock’n’roll. Ogni esibizione regala momenti di puro spettacolo, con coreografie adrenaliniche e suggestive che rendono la serata memorabile. «Anche quest’anno il Summer Jamboree si conferma evento di punta del cartellone estivo degli eventi di Senigallia da 25 anni – dice l’assessore al turismo e gemellaggi Simona Romagnoli – abbiamo registrato anche un incremento di turisti dall’estero in questi primi 10 giorni di agosto abbiamo registrato tantissime presenze, segno che la manifestazione si sta consolidando anno per anno, un bel trend per la nostra città». Soddisfattissimo anche il sindaco Massimo Olivetti: «Il Summer è Senigallia, cercheremo di fidelizzarlo attraverso una fondazione pubblico-privato che ci consenta di intercettare fondi… ».

Summer Jamboree è anche atmosfere vintage con le auto d’epoca americane pre 1969, i mezzi militari e le moto. Quest’anno a collegare la Stazione Ferroviaria di Senigallia c’è anche l’Hawaiian Beach e il Mascalzone unVintage Bus, un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

In Via Manni per tutto il weekend, un’esposizione di Auto d’epoca eccezionale, quella della collezione Fondazione Nicola Bulgari in collaborazione con ASI. Torna poi nella nuova location di Piazza Simoncelli lo spettacolo del Fearless Devid Motordrome, ultimo e unico motordrome funzionante rimasto in Italia datato 1937, che propone uno spettacolo di moto d’epoca INDIAN che sfrecciano dentro una gigantesca botte di legno. E per gli affezionati del Summer, quelli che tutti gli anni sono immancabili con i loro abiti vintage, gli accessori bizzarri e il trucco retrò, c’è tanto da vedere e da acquistare nel Rockin’ Village Vintage Market, per fare incetta di abbigliamento, scarpe, accessori, oggettistica e riproduzioni, modernariato e memorabilia da collezione. Ultimi, ma non ultimi, plauso ai cinque splendidi presentatori di quest’anno: Russell Bruner, Grace Hall, Eve La Plume, Bianca Nevius e Racy Ros, cinque performers indiscussi protagonisti dell’iconico Burlesque & Cabaret show ai Giardini La Rocca.