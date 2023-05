Summer Jamboree, firmata a Senigallia la convenzione per l’edizione 2023

SENIGALLIA – Le date erano già state annunciate dall’anno scorso, quindi la manifestazione di quest’anno non era in discussione. In Comune è stata firmata la convenzione per l’edizione 2023 del Summer Jamboree ma già ci sono trattative per il prossimo triennio 2024-26.

Per l’estate senigalliese si tratta di una conferma: il festival della musica e cultura americana anni ‘50/60 si terrà – come sempre – sulla spiaggia di velluto, dal 29 luglio al 6 agosto. Torneranno quindi i concerti con la musica rock e swing di allora, torneranno le auto d’epoca pre 1969 a sfilare per il lungomare e a stazionare in centro storico, torneranno i dj set diffusi e le principali iniziative che hanno reso celebre nel mondo l’evento senigalliese.

La firma della convenzione è arrivata simbolicamente ieri, 10 maggio, ma già nei giorni scorsi si era raggiunto l’accordo per l’estate 2023, ormai al sicuro. Gli organizzatori del festival, Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, erano presenti in municipio per la sigla, assieme al sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e alla responsabile dell’area 10 turismo Elisabetta D’Amico.

Parti già al lavoro da tempo per assicurarsi la permanenza a Senigallia dell’evento anche nel prossimo triennio. Come noto, da qualche anno sono stati chiesti più soldi per sostenere il progetto Summer Jamboree e ampliarlo ancora: ben 915 mila euro all’anno. Tanti soldi. Soldi che il Comune non ha: ne mette 400 mila all’anno e, parola di sindaco, è il massimo che si possa fare. L’appello è stato lanciato alla Regione Marche che, dopo numerosi tentennamenti, ha finalmente deciso di affiancare il Comune con altri 150 mila euro l’anno. Ora è di nuovo partita la caccia agli sponsor per non farsi sfuggire la manifestazione, da sempre richiesta da altre località. L’obiettivo, intanto, non è stato ancora raggiunto.