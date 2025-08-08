Senigallia da Summer Jamboree: energia a ogni angolo della città

Più che soddisfatti gli organizzatori Di Liberto e Piccinini: «Non è ancora finita l'edizione 2025 ma siamo davvero orgogliosi di come sta andando, sia per il Festival che per la città»

SENIGALLIA – Ultimo fine settimana a Senigallia per il Summer Jamboree che chiuderà domenica 10 agosto l’edizione per il suo venticinquennale. La città è piena di turisti e appassionati e l’entusiasmo si percepisce distintamente, grazie a ritmi coinvolgenti e musica dal vivo e dj set che riempiono le principali piazze della spiaggia di velluto ma anche angoli meno usuali come la terrazza della rotonda a mare.

Tante le peculiarità del festival della musica e cultura americana anni ‘50 che stanno avendo successo: su tutte le piste da ballo allestite in piazza Roma sotto il municipio; in piazza Garibaldi sotto un cielo di luci e stelle; e nel parterre della rocca roveresca, stage tradizionale rimasto immutato o quasi negli anni. Le persone ballano, si lanciano in esibizioni scatenate, mentre altre fotografano l’evento in un clima leggero, spensierato ma emozionante. C’è chi si lascia emozionare dalle esibizioni all’interno del motordrome, chi si fa i selfie di fronte alle auto d’epoca che fanno sfoggio di sé, chi invece preferisce la vitalità dei concerti dal vivo con numerose band dall’Italia e dall’estero. Insomma, musica per tutti e tutte.

Ormai siamo oltre la metà del festival, siamo entrati più che nel vivo del Summer Jamboree. Nonostante i detrattori lo stiano giudicando un evento ormai agli sgoccioli, e con tutte le difficoltà nel trovare ancora in vita i protagonisti di quell’epica epoca, la manifestazione era e rimane ancora oggi l’evento più importante dell’estate senigalliese e marchigiana. La sua celebrità è tale che viene copiato in mille modi da altre località e attira persone davvero da tutto il globo.

Comprensibile dunque la soddisfazione non solo dell’amministrazione comunale senigalliese ma anche e soprattutto degli organizzatori del Summer Jamboree, Angelo di Liberto e Alessandro Piccinini: «Stiamo vivendo un’edizione davvero unica del Festival: in questi giorni di Summer Jamboree 2025, che festeggia 25 anni di gioia pura, le piazze di Senigallia sono piene come non mai, con un pubblico di qualità, accorso da ogni parte del mondo, che carica di energia ogni angolo della città. La nuova pista da ballo in piazza Roma è frequentatissima e il burlesque ieri ha riempito la città come fosse un sabato sera invece era solo giovedì. E poi l’iconica Rotonda a Mare ha già registrato il tutto esaurito per 10 serate consecutive, grazie anche alla novità di quest’anno, la jam session sulla balconata, che sta riscuotendo un incredibile successo tra il pubblico. Insomma, non è ancora finita ma siamo davvero orgogliosi sia per il Festival che per la città di Senigallia di come sta andando».

Il programma delle prossime giornate e serate della hottest rockin’ holiday on earth è disponibile sul sito ufficiale: Summerjamboree.com.