Senigallia, torna il Summer Jamboree: edizione speciale per i suoi “primi” 25 anni

Balli in spiaggia e nelle piazze; sfilata di motori d'epoca, tanti concerti live e spettacoli divisi in dieci giorni di festival

SENIGALLIA – Compie 25 anni il Summer Jamboree, il festival sulla musica e sulla cultura dell’America anni ‘40 e ’50. L’evento vivacizza ogni estate la città di Senigallia e porta da tutto il mondo appassionati di questo genere musicale senza tempo sulla riviera adriatica. Edizione speciale quella per il 25esimo anniversario della kermesse che dal primo al 10 agosto.

Ai nove giorni ormai divenuti canonici di spettacoli e concerti live a ingresso gratuito si aggiunge una giornata di pre festival: dieci occasioni quindi per poter ascoltare artisti internazionali del calibro degli statunitensi Curtis Salgado, Les Greene, Pete Molinari e Vel Omarr. Assicurata la presenza anche della nota Ruby Turner, dalla Jamaica.

Il Summer Jamboree, principale evento dell’estate a Senigallia, si conferma come un evento capace di attirare centinaia di migliaia di persone e farle ballare con i ritmi rock’n’roll, swing, boogie woogie, balboa, fornendo anche lezioni e corsi per tutte le età, persino per chi non ha mai ballato, con insegnanti persino dal Giappone. E’ l’atmosfera contagiosa che pervade sia il lungomare che il centro storico di Senigallia a far muovere i piedi e le gambe dei visitatori.

Summer Jamboree a Senigallia. Foto: Guido Calamosca

A ogni edizione non possono mancare alcuni appuntamenti ormai tradizionali: la spiaggia di velluto del lungomare Mameli si trasforma in un paradiso hawaiiano; al palco in piazza Garibaldi si aggiungono anche spettacoli nelle principali piazze cittadine in cui la musica regna sovrana a tutte le ore; alla rotonda a mare, celebre simbolo del turismo marchigiano, andranno in scena i dopofestival con rinomati dj internazionali; sulla terrazza invece si esibiranno gli artisti del festival improvvisando jam session; nei giardini della rocca roveresca, altro monumento cittadino, prende forma e vita il mercatino vintage dove poter trovare oggetti e accessori in stile; sarà anche la sede del burlesque & cabaret show che si sposta per la prima volta all’aperto, sotto le stelle, e ad ingresso gratuito.

Spazio anche ai più piccoli (dai 3 anni in su) con laboratori, giochi e tanta fantasia a cura degli artisti e creativi dell’atelier “Lapsus diversa creatività”, mentre per gli appassionati di veicoli d’epoca sono in arrivo a Senigallia le auto americane pre-1969 e le esibizioni spericolate al Fearless Devid Motordrome. È l’ultimo e unico motordrome ancora funzionante in Italia, e uno dei soli venti esemplari rimasti al mondo. Al suo interno, moto Indian originali del 1926 sfrecciano a tutta velocità sulle pareti verticali, in acrobazie spettacolari come quelle del film Roustabout con Elvis Presley.

La rassegna, sostenuta dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Regione Marche e la Camera di Commercio di Ancona, vede anche tornare all’opera per tre giorni gli artisti del tatuaggio e dello stile vintage al foro annonario.