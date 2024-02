Summer Jamboree, le date dell’edizione 2024: a Senigallia tornano rock’n’roll, balli, gel e motori

Svelate le date per la prossima edizione del festival della cultura e musica dell'America anni '40 e '50 che si terrà dal 27 luglio al 4 agosto sia in centro storico che sul lungomare per nove giorni scatenati

SENIGALLIA – Dal 27 luglio al 4 agosto 2024 torna il Summer Jamboree. Nove giorni di eventi e concerti in pieno stile America anni ’40 e ’50, con balli scatenati e musica diffusa in tutta la città che si prepara a una nuova edizione del festival internazionale. Sono state svelate le date per la prossima edizione, la 24esima, della “Hottest rockin’ holiday on Earth”, così come è stato ribattezzato l’evento promosso dall’omonima società, dal Comune di Senigallia, che investe oltre 400 mila euro all’anno, ma anche dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio di Ancona.

La scelta delle settimane in cui c’è meno afflusso turistico, le risorse economiche per finanziarlo e la convenzione tra la società organizzatrice e l’ente senigalliese sono stati i temi al centro di una trattativa durata mesi. È questo il motivo per cui le date per l’estate 2024 sono state annunciate solo pochi giorni fa, in netto ritardo rispetto agli anni scorsi, quando al termine di un’edizione si comunicava quando ci sarebbe stata la successiva. Ma il lavoro non consiste solo nell’organizzare un festival, che per quanto riguarda i numeri è uno dei più grandi al mondo, ma anche nella promozione: gli organizzatori e il Comune senigalliese sono al lavoro per firmare la convenzione della durata di tre anni.

Questioni burocratiche a parte, Senigallia può ora iniziare a lavorare per far arrivare turisti, anche se il festival è già esso stesso un richiamo globale di rilievo: lo scorso anno sono state registrate presenze straniere in crescita, oltre al consueto movimento interno da ogni regione d’Italia. Tra i primi paesi esteri per afflusso durante il Summer Jamboree si possono citare Svizzera, Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Austria, Canada e Spagna.

Turisti e semplici visitatori, ma anche numerosi appassionati dei generi swing, rock’n’roll, country, boogie woogie e rockabilly che potranno essere ballati un po’ in tutta la città, grazie a un programma diffuso che coinvolge il centro storico e il lungomare, con tutti i suoi monumenti e piazze, rotonda in primis. Proprio il simbolo del turismo regionale è anche al centro del poster dell’edizione 2024.

Confermati anche gli eventi che colorano ulteriormente la kermesse, come i concerti in stile hawaiiano sulla spiaggia, lo show di burlesque, i corsi di danza e spettacoli con artisti di fama internazionale. A condire il tutto il villaggio con il vintage market, dj set diffusi in varie zone della città, la non stop di tatuaggi alla rotonda e l’esibizione di auto d’epoca pre 1969 in centro storico.