Senigallia, il Summer Jamboree celebra i 25 anni con un’edizione speciale

La "Hottest rockin’ holiday on Earth" scatta l'1 agosto. Una giornata di prefestival in cui un grande free boot sale darà il via alle danze dalla mattina



SENIGALLIA – Dall’1 al 10 agosto torna a Senigallia il Summer Jamboree, la Hottest rockin’ holiday on Earth. Il festival più grande al mondo di musica e cultura dell’America anni ‘40 e ’50 compie 25 anni e li celebra con una edizione speciale in cui ogni dettaglio è pensato per sorprendere.

Un Festival entrato ormai così tanto nell’immaginario collettivo di centinaia di migliaia di persone nel mondo, amanti di questo genere musicale senza tempo, dei balli swing, dell’atmosfera che si respira in quei giorni a Senigallia, da essere “tramandato” con gioia contagiosa di generazione in generazione.

Un pubblico internazionale che ogni anno si ritrova a Senigallia per il Summer Jamboree, il “place to be” dell’estate, per trascorrere una vacanza al di fuori dei luoghi comuni del divertimento, con tutta la famiglia.

Fin dalla sua nascita, ben 25 anni fa, il Summer Jamboree ha saputo parlare a pubblici diversi, trasformandosi in un grande ritrovo intergenerazionale e fortemente inclusivo, qualcosa che è molto più di un festival musicale: è un’esperienza che unisce e coinvolge persone di tutte le età e provenienti da tutto il mondo, legate da una grande passione, quella per il Rock’n’Roll. Tra una lezione di Boogie Woogie, un live concert e un cocktail al tramonto all’Hawaiian Beach sulla spiaggia di velluto, tutti si sentono a casa in un mondo fatto di energia positiva e condivisione.

Il Summer Jamboree è davvero una festa che non ha età, capace di far ballare proprio tutti sotto il cielo stellato della riviera adriatica, creando ricordi ed emozioni indimenticabili, al ritmo di Rock’n’Roll, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo-wop, Western swing.

Un festival che non racconta solo la propria storia, ma celebra anche quella del suo pubblico e della città che lo ha visto nascere – Senigallia – che il Summer Jamboree ha l’onore di far conoscere al mondo intero da 25 anni, con tutto l’amore che merita. Non è solo la musica. È il modo in cui ogni nota si lega a una piazza, a un volto, a una risata. È l’equilibrio tra spontaneità e cura, tra entusiasmo collettivo e attenzione al dettaglio, tra ballo sfrenato e poesia urbana.

Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, ha dichiarato: «Il 25° anniversario è una data estremamente importante per Senigallia, perché il Summer Jamboree è diventato un evento che si identifica con la nostra città e caratterizza la nostra estate. Ringrazio Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini, che non solo hanno la capacità di organizzarlo così bene da 25 anni, ma anche la grande energia per realizzarlo ogni volta con passione e visione. Il mio augurio è che l’evento possa continuare a crescere sempre di più, e speriamo di poterlo fare attuando una soluzione in cui pubblico e privato possano collaborare ancora più attivamente, ad esempio attraverso una Fondazione. Il Summer Jamboree è una realtà di grande valenza storico-culturale e territoriale per la nostra città, che non possiamo permetterci di perdere. È parte integrante della nostra cultura, della nostra storia e della nostra comunità».

Simona Romagnoli, assessore al Turismo del Comune di Senigallia, gli ha fatto eco: «Stiamo aspettando con trepidazione questi 10 giorni di Summer Jamboree che già da febbraio promuoviamo nelle fiere nazionali e internazionali e nei nostri canali ufficiali. Senigallia viene ormai identificata dovunque come la città del Summer Jamboree e faremo il possibile per potenziare sempre di più questo aspetto».

Manola Micci, in rappresentanza della Banca di Credito Cooperativo di Fano main sponsor del Festival, ha dichiarato: «Innanzitutto, ringrazio gli organizzatori del Summer Jamboree anche a nome di Claudio Benvenuti presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano. La nostra banca è orgogliosa di esser anche quest’anno uno degli sponsor principali del festival che da 25 anni proietta Senigallia nel mondo. Il Summer Jamboree si è fatto portavoce di un messaggio di internazionalizzazione attraverso la cultura e il capitale sociale, valori coerenti con la mission e con gli obiettivi della banca. Un plauso da parte nostra che siamo una banca del territorio agli organizzatori del Festival che sono riusciti con eleganza a coinvolgere negli anni sempre più aree della città».

È intervenuto anche Giacomo Bramucci in rappresentanza delle tante attività cittadine che hanno voluto diventare parte attiva nella riuscita della manifestazione: «Mi fa piacere essere portavoce della attività commerciali di Senigallia che sostengono in maniera diretta o indiretta il percorso del Summer Jamboree. Comuni come quello di Senigallia hanno capito che è una scelta vincente impegnarsi in attività che possano regalare esperienze e ricordi da conservare e credo che il Summer Jamboree sia proprio l’emblema di questo modus operandi».

Non poteva mancare la Lega del Filo d’Oro, partner etico del Summer Jamboree, Carlo De Santis Celsi direttore Comunicazione e Raccolta Fondi e Maria Giulia Agostinelli Fund Raiser della Lega del Filo d’Oro che hanno ribadito: «Grazie al festival che per la tredicesima volta ci permette di essere partner etico di una manifestazione sempre più importante. Quest’anno è il 60° anniversario della Lega del Filo d’Oro e lo celebriamo con molti successi e un piano di sviluppo ambizioso. Per questo è importante essere di nuovo al Summer Jamboree e quest’anno abbiamo voluto dedicare la nostra partecipazione al sorriso, alleato prezioso nel nostro metodo educativo e anche regalo prezioso che riceviamo dalle persone sordo-cieche. Il nostro stand sarà molto colorato e allestito con photoboot e un sidecar dove posare sorridendo e ricevere degli scatti istantanei grazie alla collaborazione con Fujifilm».

Angelo Di Liberto, direttore artistico del Summer Jamboree, ha raccontato: «Il festival è composto da tanti aspetti che uniti insieme regalano un’alchimia unica. La musica e l’atmosfera di festa, le auto americane che riusciamo a portare a Senigallia, i ballerini e gli insegnanti di danze swing da tutto il mondo… insomma l’artistico musicale è solo la punta dell’iceberg di una ricerca maniacale per cui ogni anno stiamo alzando sempre di più l’asticella. La nostra line up artistica è iconica, e ogni anno riusciamo a raccontare molte storie che il pubblico generalista non conosce ed è questa la forza del Summer Jamboree.

Quest’anno avremo Pete Molinari, un artista inglese che vive in America, che ha pensato proprio un progetto dedicato al festival. Icone come Ruby Turner, jamaicana che vive in UK e che collabora anche con la BBC. Ci sono artisti australiani come Pat Capocci e anche Vel Omar che ha una voce identica a quella di Sam Cook e ancora un trio rockabilly francese che finora si è esibito solo in America e poi la miglior band di doo-wop. E ancora la magia di Greg e Max Paiella che insieme fanno una solo data all’anno e la fanno proprio a Senigallia. Les Green la voce di Little Richard nell’ultimo film su Elvis. Come ogni anno l’ultimo sabato ci sarà la big band e tanti ospiti a sorpresa. Una novità, la Nightly Live: Balcony Jam Session durante i dopo festival alla Rotonda, delle piccole jam session composte da musicisti provenienti da tutto il mondo, in pieno stile Summer Jamboree».

Alessandro Piccinini, organizzatore del Summer Jamboree e responsabile della comunicazione, ha concluso: «Il Summer Jamboree è un benchmark a livello internazionale, grazie all’impulso che ha dato il festival sono nate tante scuole di ballo e tanti piccoli festival a tema in tutta Italie e in Europa che rendono la scena viva in tutto il mondo. Anche l’universo delle danze swing è cresciuto tanto in Italia e Europa, soprattutto tra i giovani e anche per questo abbiamo pensato di ampliare molti contenuti dedicati al ballo tra cui l’Hera Dance Contest, una gara di ballo aperta a tutti arrivata quest’anno alla terza edizione.

Abbiamo deciso, grazie a Hera, di premiare i vincitori con un’opera d’arte, perché il ballo che può essere una competizione è prima di tutto una forma d’arte oltre che di socializzazione. La scelta di quest’anno è ricaduta su due fotografie dei celebri pretini di Mario Giacomelli del quale nel 2025 ricorre il centenario. Il nostro obiettivo, mentre ci impegniamo ogni anno a creare una edizione migliore, è quello di raccontare il territorio e permettere al pubblico nazionale e internazionale di scoprire e riscoprire Senigallia, facendo diventare il Summer Jamboree un festival diffuso e rendendo ogni piazza, via e scorcio della città iconico».

(Foto © Irene Celidoni)

Si inizia venerdì 1° agosto con una giornata di prefestival in cui un grande free boot sale darà letteralmente il via alle danze dalla mattina nell’area del Mascalzone sul lungomare di levante tra shopping, Record Hop e qualche bagno al mare.

Il Free Boot Sale del Summer Jamboree 2025 infatti raddoppia! Due appuntamenti da non perdere per chi ama frugare tra storie, stili e meraviglie d’epoca. La prima tappa venerdì 1° agosto, in occasione appunto del prefestival, e poi il tradizionale appuntamento di domenica 10 agosto, all’Hawaiian Beach, sulla spiaggia libera del Lungomare G. Mameli (altezza civico 93).

La sera poi prende il via il Vintage Market alla Rocca Roveresca, i primi concerti di apertura e il Dopo Festival alla Rotonda a mare.

Dal 2 agosto inizierà ufficialmente il Festival con il programma al completo e si aprirà il main stage a piazza Garibaldi.

La line up di quest’anno vedrà tra i protagonisti alcuni degli artisti internazionali più interessanti del panorama Rock’n’Roll, che arrivano a Senigallia per omaggiare con la loro presenza e la loro arte il Summer Jamboree per il suo venticinquesimo anniversario.

Tra gli special guests della XXV edizione, Vel Omarr (USA), un veterano della musica del genere che porterà un formidabile tributo a Sam Cooke, un talento naturale che non ha mai imitato Sam Cooke ma che ha incredibilmente la voce identica alla sua.

E ancora, in esclusiva e per la prima volta in Italia al Summer Jamboree, la meravigliosa Ruby Turner (JAM), famosa per la sua indimenticabile canzone, definita dai più “riempi pista”, This Train. Ruby è molto conosciuta come musicista anche grazie ai canali BBC inglesi dove è una presenza stabile in compagnia del grande Jools Holland. E poi Curtis Salgado (USA), formidabilechitarrista blues, idolo tra i chitarristi di tutto il mondo, conosciuto anche perché diede l’idea di creare i personaggi dei Blues Brothers. Incanta il pubblico dagli anni ’60 con la sua voce potente, che attinge tanto dal Soul e dal R&B quanto dalla tradizione del Blues e del Gospel.

E ancora, due ospiti incredibili dagli Stati Uniti, Les Greene, la voce di Little Richard nell’ultimo film dedicato ad Elvis di Baz Luhrmann, nonché uno dei migliori show-men del suo tempo, un grande “urlatore” che sul palco non si risparmia e che sprigiona una potente ondata di musica roots, rock e soul.

E ancora Pete Molinari, uno dei cantautori preferiti del Boss Bruce Springsteen, un personaggio che sfugge ad ogni definizione e fa musica senza tempo. Musicista, scrittore, drammaturgo, bohémien, artista intransigente e anticonformista, non può essere racchiuso in un genere e per il pubblico del Summer Jamboree porterà uno spettacolo appositamente creato per l’occasione.

Questi sono solo alcuni dei nomi che compongono l’artistico dell’edizione 2025, ma tanti altri nomi che stanno scrivendo, oggi, la storia del Rock’n’Roll, arricchiranno una line up memorabile.

5 artisti internazionali come presentatori

Russell Bruner (USA), Grace Hall (ITA), Eve La Plume (ITA), Bianca Nevius (ITA) e Racy Ros (ES).

Per questa edizione speciale a fare gli onori di casa sui due palchi del Summer Jamboree #25 ci saranno ben cinque presentatori d’eccezione, pronti a scaldare il pubblico parlando italiano, inglese e spagnolo, e alternandosi tra Piazza Garibaldi e la Rocca Roveresca!

Cinque voci, cinque stili, un solo cuore Rock’n’Roll. Artisti internazionali, performer straordinari, già amati dal pubblico del Festival. Arrivano dal mondo del Burlesque, del Cabaret e del Vaudeville per accompagnarci in questo viaggio nel tempo pieno di swing, stile e pura energia vintage.

Saranno anche i protagonisti di un’altra novità del Summer, il Burlesque & Cabaret Show alla Rocca Roveresca per la prima volta all’aperto, in una magica seconda serata sotto le stelle e ad ingresso gratuito.

(Foto © Guido Calamosca)

L’Airstream dance corner

Tra le novità ci sarà l’Airstream dance corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del costume, un nuovo spazio in città per ballare.

Tutti i giorni, dal 2 al 10 agosto, piazza Roma diventerà un’altra grande protagonista delle serate danzanti del Summer Jamboree, trasformandosi dalle 18:00 alle 24 in un dance floor all’aperto con la musica anni ’40 e ’50 dei migliori DJ provenienti da tutto il mondo.

Ogni sera inoltre, dalle 21:00 alle 22:30, una selezione dedicata solo al Balboa, per gli amanti dei ritmi jazz e swing veloci.

I dopofestival alla Rotonda

Sempre in tema di balli swing torneranno al Summer Jamboree #25 gli iconici party “Music and dance by the sea” alla Rotonda a mare: una pista da ballo che si apre sul mare e una colonna sonora che attraversa i decenni d’oro della musica — dagli sfavillanti anni ’20 ai ruggenti ’50 – ogni sera dall’1 al 10 agosto (escluso il 7) dalla mezzanotte alle 4.

La novità 2025 è la Nightly Live: Balcony Jam Session, la balconata della Rotonda a Mare si trasformerà in un palco spontaneo dove i musicisti del Festival – e non solo – daranno vita ogni notte a jam session intime e scatenate. Nessuna scaletta, solo pura energia live, complicità e improvvisazione.

(I biglietti disponibili sono in prevendita e molte serate sono già sold out).

Triplica l’appuntamento con i dance show

Triplica per i 25 anni del Summer Jamboree l’appuntamento con i Dance Show, tra i momenti più amati dal pubblico del Festival a cura del team internazionale degli insegnanti del Summer Jamboree, che regalano uno show mozzafiato che unisce tecnica e spettacolarità, acrobazie, improvvisazione e complicità.

Quest’anno saranno domenica 3 e venerdì 8 agosto e una Special Teachers Dance Jam Session on the Dance Floor sabato 9 agosto. Uno spettacolo elettrizzante, libero e infuocato, dove gli insegnanti del Dance Camp e Boot Camp si alterneranno sulla pista, lasciandosi guidare dal ritmo travolgente della musica live di un’orchestra di venti elementi!

Hera Dance contest con un premio d’eccezione

Martedì 5 agosto 2025, la grande pista di Piazza Garibaldi si trasformerà in un’arena vibrante per il Summer Jamboree Hera Dance Contest, uno degli appuntamenti più attesi e travolgenti dell’estate!

Un contest di ballo per coppie (leader e follower), ad iscrizione gratuita, aperto a tutti gli stili di ballo swing. Sul dance floor tecnica, energia e creatività si fonderanno per conquistare la super giuria composta dagli insegnanti del Summer Jamboree Dance Camp e Boot Camp.

Il premio 2025 ha un valore straordinario: due fotografie originali di Mario Giacomelli.

Un riconoscimento che celebra il ballo come forma d’arte, inaugurando con Hera un percorso di premiazioni artistiche radicato nell’anima culturale di Senigallia. Quest’anno, infatti, si celebra il centenario della nascita di Mario Giacomelli, uno dei maestri assoluti della fotografia mondiale, punto di riferimento internazionale e fonte inesauribile di ispirazione.

Nella celebre serie Io non ho mani che mi accarezzino il volto, Giacomelli raffigura i pretini del seminario di Senigallia e c’è un’immagine tra quelle più iconiche e gioiose, in cui i giovani seminaristi sono ritratti mentre, mano nella mano, formano un cerchio danzante: un gesto spontaneo e vitale che ricorda lo swing out, uno dei passi fondamentali dei balli swing, dove il movimento circolare e l’armonia tra leader e follower diventano pura espressione di gioia.

SUMMER JAMBOREE CUCÙ

Nei giorni 1, 2, 3 e 8, 9, 10 agosto, dalle 20.00 alle 23.00, l’Atelier Lapsus di Senigallia, associazione che si occupa di arteterapia, incontra il rock’n’roll e apre le porte del suo spazio di Via Bonopera 37, a pochi passi dalla Stazione e dalla Rocca Roveresca, a tutti i bambini e le bambine (dai 5 anni in su).

“Summer Jamboree Cucù” vuole essere un piccolo grande festival dentro il festival, dove arte, gioco e meraviglia si incontrano per offrire ai più piccoli un’esperienza davvero speciale.

Un team di artisti e creativi li accoglierà con laboratori, giochi e tanta fantasia, mentre i grandi si godono la festa. Ma non solo sarà possibile visitare anche la mostra “Lapsus per Summer”, un’esposizione collettiva realizzata dalle artiste e dagli artisti di Lapsus e ispirata al mondo colorato, vintage e sognante del Summer Jamboree.

Balli sfrenati al Summer Jamboree

Al Summer Jamboree cresce di edizione in edizione il pubblico che viene soprattutto per ballare e scatenarsi in pista e sono sempre più frequentati i Dance Camp e Boot Camp, quest’anno in programma dal 2 al 9 agosto, perapprendere o affinare gli stili fondamentali del rock’n’roll e dello swing.

Una line-up di insegnanti che rappresentano il gotha mondiale delle danze swing, campioni internazionali, professionisti di fama globale daranno vita a un viaggio di apprendimento, ispirazione e puro divertimento.

Il Dance Camp è il luogo ideale per chi ama ballare sul serio. Che si tratti di un principiante con due piedi sinistri o di un esperto in cerca di un livello più avanzato, chiunque può trovare la classe perfetta, dal Level 1 al Level 4. Se invece si vuole iniziare da zero o rinfrescare i fondamentali prima di buttarsi nella mischia, il Boot Camp è il trampolino giusto. Tre ore al giorno nei suggestivi spazi della Rotonda a mare per un corso intensivo che si rivolge ai principianti che sono motivati ad imparare e desiderosi di progredire rapidamente al livello successivo.

Gli insegnanti protagonisti dei camp del Summer Jamboree sono tra i migliori in circolazione, dei veri e propri fenomeni provenienti da ogni parte dell’emisfero, dagli USA al Giappone e da tutta Europa.

Alexsia Ghezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Dimitri Masotti (ITA) Francesco Pezzo (ITA), Gosia Aniolkowska (PL), Jay Cee (FR), Katja Završnik (SLO), Lizette Rönnkvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Markus Rosendal (SWE), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Mona Reithmeier (DEU), Rasmus Holmqvist (SWE), Sailor Mike (USA), Viktor Edlund (SWE), Wilma Edlund (SWE), Peter Loggins (SWE).

Durante i dieci giorni del festival, come sempre ci saranno anche le lezioni di ballo gratuite assieme ai docenti Luca Rizzioli (ITA) e Carlotta Mignani (ITA), per imparare in tranquillità i passi, per un piccolo ripasso, o trovare nuovi partner di ballo all’Hawaiian Beach e all’Hera Dance Floor alla Rocca Roveresca!

Il bus vintage

La fama di Hottest rockin’ holiday on Earth del Summer Jamboree è il risultato di un’alchimia irripetibile di elementi distintivi, vissuti intensamente da un pubblico appassionato: un’esperienza che inizia dal mattino e si prolunga fino all’ora dell’aperitivo, con balli e divertimento all’Hawaiian Beach, sul lungomare di ponente (altezza civico 93). Un’autentica oasi hawaiana tra finissima sabbia dorata, tanto swing e rock’n’roll: Record Hop non-stop, pista da ballo ombreggiata, lezioni gratuite, balli swing ad oltranza, e una colonna sonora che profuma di libertà, davanti alle onde del mare.

Sempre dal mattino apre anche il Mascalzone, sul lungomare di Levante, luogo iconico della tradizione festivaliera.

La novità di quest’anno è che i due lungomari saranno uniti da un Vintage Bus in un vero e proprio viaggio nel tempo. Un autentico autobus d’epoca OM del 1935, grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci, collegherà dal 2 al 10 agosto (escluso sabato 9, per l’American Car Cruise) la Stazione FS di Senigallia, l’Hawaiian Beach e il Mascalzone. Dalla spiaggia di levante alla spiaggia di ponente, un’esperienza di trasporto fatta… con stile.

Le auto americane

Non mancheranno poi le auto americane pre-1969 dell’Oldtimers Park, e il ritorno del leggendario Fearless Devid Motordrome, che per l’occasione si sposta in piazza Simoncelli. È l’ultimo e unico motordrome ancora funzionante in Italia, e uno dei soli venti esemplari rimasti al mondo. Al suo interno, moto Indian originali del 1926 sfrecciano a tutta velocità sulle pareti verticali, in acrobazie spettacolari come quelle del film Roustabout con Elvis Presley.

Appuntamento imperdibile anche con il Walk-in Tattoo old school, organizzato in collaborazione con Adriatic Ink Tattoo Studio, che vedrà all’opera alcuni dei migliori artisti dell’inchiostro e dello stile vintage, per tre giorni consecutivi – 8, 9 e 10 agosto – al Foro Annonario / Ex Pescheria. E ad accompagnare tutte e tre le giornate, un sottofondo musicale vintage e un’atmosfera retrò per un’esperienza immersiva indimenticabile a ritmo di Rock’n’Roll, Swing, Rockabilly, Rhythm’n’Blues.

Il cuore pulsante del Festival è da sempre il Rockin’ Village Vintage Market, dove si trova di tutto. Abbigliamento vintage autentico e riproduzioni artigianali, le migliori scarpe per ballare (e per tutti i giorni), accessori, foulard e t-shirt colorate, oggettistica, targhe di metallo, modernariato e memorabilia da collezione, due autentici barber shop in stile, oltre a food truck selezionati e cocktail bar d’atmosfera.